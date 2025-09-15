کد خبر: 1317818
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل بیاید یوروویژن را تحریم می‌کنیم

اسرائیل بیاید یوروویژن را تحریم می‌کنیم وزیر فرهنگ اسپانیا اعلام کرد در صورت حضور اسرائیل در مسابقات یوروویژن ۲۰۲۶ مادرید، این رقابت پرمخاطب را تحریم خواهد کرد؛ اقدامی که پس از مواضع مشابه ایرلند، اسلوونی، ایسلند و هلند، فشار‌ها بر اتحادیه یوروویژن برای کنار گذاشتن اسرائیل را افزایش داده است.

جوان آنلاین: ارنست اورتاسون ـ وزیر فرهنگ اسپانیا ـ اعلام کرد، اگر اسرائیل در مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ شرکت کند، کشورش باید این رویداد را تحریم کند؛ موضعی که مشابه تصمیم ایرلند و چند کشور اروپایی دیگر است.

به گزارش ایسنا، اورتاسون در مصاحبه با رادیوی ملی اسپانیا گفت: «باید اطمینان حاصل کنیم که اسرائیل در دوره بعدی یوروویژن شرکت نکند. همان‌طور که ایرلند، اسلوونی، ایسلند و همچنین هلند قبلاً چنین موضعی گرفته‌اند، اگر نتوانیم اسرائیل را اخراج کنیم، اسپانیا نباید شرکت کند.»

هفته گذشته شبکه «RTÉ» اعلام کرد ایرلند در صورت حضور اسرائیل در مسابقات سال آینده شرکت نخواهد کرد. تصمیم نهایی درباره مشارکت اسرائیل بر عهده اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا (EBU) است.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا نیز پیش‌تر در ماه می‌پس از پایان آخرین دوره مسابقات، خواستار کنار گذاشتن اسرائیل به دلیل کارزار نظامی‌اش در غزه شده بود.

یوروویژن بزرگ‌ترین رویداد موسیقی زنده تلویزیونی جهان است. نسخه امسال که در بازل سوئیس برگزار شد، ۱۶۶ میلیون بیننده در ۳۷ کشور جذب کرد. پیش از پخش فینال، شبکه ملی اسپانیا پیامی با مضمون «صلح و عدالت برای فلسطین» نمایش داد.

این رقابت امسال با پیروزی خواننده اتریشی «JJ» پایان یافت و اتریش حق میزبانی مسابقات ۲۰۲۶ را به دست آورد. مهلت نهایی شبکه‌های عمومی برای اعلام حضور تا نیمه دسامبر تعیین شده است.

در سال‌های اخیر، حضور اسرائیل در یوروویژن با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین همراه بوده است؛ از جمله در مالمو سوئد (۲۰۲۴) و بازل سوئیس (۲۰۲۵).

برچسب ها: اسرائیل ، اسپانیا ، حامیان فلسطین
