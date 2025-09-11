لاوروف: حمله به قطر نباید تکرار شود؛ مسکو از این حمله ناراضی است

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در شهر سوچی گفت: حجم تبادلات تجاری با کشورهای شورای همکاری به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و ما تلاش خواهیم کرد از ثبات قیمت در بازار نفت و گاز حمایت کنیم.
به گزارش مهر، لاوروف در این نشست خبری افزود: از تنش آفرینی جدید اسرائیل و حمله به قطر ناراضی هستیم و تأکید کردیم چنین حملهای نباید تکرار شود. قطر را یکی از واسطههای استثنایی بین اسرائیل و حماس میدانیم و حمله اسرائیل به قطر هیچ منطقی ندارد.
وی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: بر راهحلهای دیپلماتیک برای اوضاع سوریه، سودان و یمن تاکید میکنیم.
وزیر خارجه روسیه به جنگ اوکراین هم پرداخت و گفت: آمریکا در تلاش است دلایل ریشهای بحران اوکراین را بررسی و حل کند، در حالی که اروپا میخواهد اوکراین را به ناتو بکشاند.