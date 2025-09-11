آنکارا: اگر اسرائیل متوقف نشود، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر اسرائیل با حملات خود مانند حمله‌ای که علیه قطر انجام داد متوقف نشود، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه در خصوص حمله اشغالگران صهیونیست به قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد: اسرائیل تروریسم را به سیاستی رسمی خود تبدیل کرده است؛ تل آویو از درگیری حمایت می‌کند و علیه صلح گام بر می‌دارد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است: اخبار و ادعا‌ها در مورد هدف قرار دادن مواضع نیرو‌های مسلح ترکیه در سوریه توسط اسرائیل بی‌اساس است و منعکس کننده حقیقت نیست. هیچ وضعیت منفی در مورد نیروها، واحدها، پرسنل یا تجهیزات ما مستقر در سوریه وجود ندارد.

بیانیه وزارت دفاع ترکیه در ادامه اضافه می‌کند: به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کنیم که اگر اسرائیل با حملات خود مانند حمله‌ای که علیه قطر انجام داد، متوقف نشود، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند.