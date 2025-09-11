درخشش فیلم کوتاه «رَمی» در جشنواره جهانی فیلم کوتاه آمریکا

جوان آنلاین: از روابط عمومی فیلم، این جشنواره که از سال ۲۰۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و از سوی نشریه مووی میکر (MovieMaker) در میان «۲۵ جشنواره ارزشمند برای ارسال اثر» قرار گرفته، یکی از رویداد‌های معتبر بین‌المللی در عرصه فیلم کوتاه به شمار می‌رود. بسیاری از برندگان این رویداد در ادامه موفق به دریافت جوایزی، چون اسکار و امی شده‌اند.

به گزارش ایرنا، «رَمی» نخستین تجربه حرفه‌ای پویان رستمی در مقام نویسنده و کارگردان است که با بازی سالار ساکی، حورا پاکیزه‌دل و رامین یحیی‌زاده تولید شده و روایتی شاعرانه و تصویری از سوگواری و رهایی را به تصویر می‌کشد.

کسری تیرسحر، تهیه‌کننده و مدیر فیلمبرداری «رَمی»، با دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری از آکولاد (Accolade) بار دیگر موفقیتی مهم برای سینمای مستقل ایران به ثبت رساند. تیرسحر پیش‌تر نیز با فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی و داوری در جشنواره‌هایی همچون گیف (GIFF) یونان و ریف (RIFF) اتریش، نامی شناخته‌شده در سینمای کوتاه محسوب می‌شود. او پس از موفقیت فیلم کوتاه «گالو»، این‌بار با «رَمی» حضوری تازه و چشمگیر را رقم زده است.

جشنواره آکولاد (Accolade) طی بیش از دو دهه فعالیت خود میزبان نام‌های بزرگی همچون تیلدا سوئینتن، مورگان فریمن، جین فوندا، لیام نیسون و هیو جکمن بوده و به دلیل استاندارد‌های حرفه‌ای داوری، جایگاهی ویژه در میان فیلم‌سازان مستقل جهان دارد.

عوامل فیلم کوتاه «رَمی» عبارتند از:

تهیه‌کننده: کسری تیرسحر، نویسنده و کارگردان: پویان رستمی، بازیگران: سالار ساکی، حورا پاکیزه‌دل، رامین یحیی‌زاده، آتوسا حیدری، ملیکا رضایی بدر، مهدیس علیزاده، سپیده قربانی، مدیر فیلمبرداری و آهنگساز: کسری تیرسحر، طراح صحنه و لباس: سحرناز عمران، صدابردار: سانای بخشی، صداگذار: پیمان کشاورز، کالریست و ویژوال افکت: بارمان بلوچی، دستیار یک کارگردان: یزدان شادافزا، مشاور کارگردان: کسری تیرسحر.