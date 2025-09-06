کد خبر: 1316455
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰
جامعه » حوادث | انتظامی

شکارچیان زنان به دام پلیس شهرری افتادند

شکارچیان زنان به دام پلیس شهرری افتادند

جوان آنلاین: دو مجرم سابقه‌دار که پس از ربودن زنان، طلای آنها را سرقت می‌کردند، بازداشت شدند. پلیس شهرری از شاکیان خواست برای طرح شکایت به کلانتری شمس‌آباد شهرری مراجعه کنند. 
سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: سوم شهریورماه، مأموران کلانتری ۱۷۸ شمس‌آباد در حال گشت‌زنی در بزرگراه غدیر بودند که متوجه کمک‌خواهی دو زن در صندلی عقب خودروی عبوری شدند. بررسی‌ها حکایت از آن داشت به جز راننده، مردی در صندلی جلو سوار بود و در صندلی عقب دو زن که دهان و دست‌هایشان بسته بود، سوار بودند. پس از آن بود که مأموران به راننده فرمان ایست دادند، اما او بدون توجه به فرمان پلیس با فشار روی پدال گاز از محل دور شد و عملیات تعقیب و گریز به جریان افتاد. مأموران در جریان عملیات پلیسی موفق شدند خودرو را متوقف کنند و دو متهم را بازداشت و گروگان‌ها را در سلامت کامل آزاد کنند. مأموران همچنین در بازرسی از خودروی متهمان، مقدار زیادی طلای سرقت شده کشف کردند. 
یکی از زنان گفت: ما به عنوان مسافر سوار خودروی عبوری شدیم و بعد از طی مسافتی راننده و سرنشین خودشان را پلیس معرفی کردند. آنها تجهیزات پلیسی داشتند و با تهدید دست و دهانمان را بستند و طلاهایمان را سرقت کردند و مشخص نبود به سمت کجا در حال حرکت بودند که خوشبختانه پلیس از راه رسید و آنها را بازداشت کرد و ما را نجات داد. در شاخه دیگری از تحقیقات، دو متهم در بازجویی‌ها به جرمشان اعتراف کردند و گفتند از مدتی قبل به همین شیوه در حال سرقت طلای زنان هستند. بررسی سوابق سارقان نیز نشان داد که هر دو نفر از مجرمان سابقه‌دار هستند. 
سرهنگ حسین مافی با بیان اینکه تاکنون هفت شاکی با مراجعه به کلانتری شمس‌آباد متهمان را شناسایی کرده‌اند، گفت: دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهمان از سوی قاضی صادر شده است و کسانی که به این شیوه هدف سرقت قرار گرفته‌اند به کلانتری شمس‌آباد مراجعه کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جرم ، جنایت ، حوادث ، سارق
