جوان آنلاین: کانال تلگرامی مرکز اطلاعرسانی فلسطین در مطلبی با عنوان تخریب برجهای غزه؛ از جنایت جنگی تا ابزار کوچ اجباری نوشت:
ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی با ادامه سیاست هدفگیری و تخریب برجهای مسکونی در شهر غزه، مرحلهای جدید، اما مشابه با آغاز جنگ را بازتولید میکند. هدف از این سیاست، ایجاد فشار روانی و ناامیدی در میان مردم برای واداشتن آنان به ترک شهر و کوچ اجباری است. تازهترین نمونه آن، بمباران برج بزرگ مشتهی در غرب غزه بود که بهعنوان بخشی از طرح اشغال و سرکوب شهر صورت گرفت.
بر اساس آمار رسمی، تنها در غزه بیش از ۵۱ هزار مجتمع و برج مسکونی چندطبقه وجود دارد که هرگونه عملیات وسیع برای تخریب آنها میتواند به معنای آوارگی صدها هزار نفر باشد. دفتر رسانهای دولت غزه این اقدام را جنایت جنگی آشکار دانسته و تأکید کرده است که هیچ هدف نظامی در این ساختمانها وجود ندارد. به گفته اسماعیل الثوابته، رئیس این دفتر، "اسرائیل" با بمباران برجها در پی تحقق طرح کوچ اجباری است.
طبق دادههای موجود، غزه با جمعیتی بیش از ۹۱۴ هزار نفر در صورت گسترش تخریب برجها در معرض تهدیدی همسنگ یک «نکبت انسانی جدید» قرار میگیرد. کارشناسان میگویند "اسرائیل" با طرح ادعاهای بیاساس درباره وجود اهداف امنیتی در این ساختمانها، در واقع به دنبال تغییر بافت جمعیتی و فشار روانی بر غیرنظامیان است.
صلاح عبدالعاطی، رئیس کمیته دفاع از حقوق فلسطینیان «حشد» این روند را بخشی از طرحی از پیشتعیینشده دانسته و هشدار داد که تخریب برجها مقدمهای برای کوچاندن مردم ابتدا به مناطق مرکزی و سپس به رفح است.
مراکز حقوق بشری نیز زنگ خطر را به صدا درآوردهاند. مرکز «الحمایه» تخریب برجها را جنایتی خطرناک و شکلی از مجازات جمعی دانسته و تأکید کرده که سیاست تهدید و ایجاد رعب و وحشت نمیتواند مردم را قانع کند که در جنوب غزه امن خواهند بود، زیرا هیچ منطقهای از حملات در امان نیست. این مرکز از جامعه جهانی و بهویژه طرفهای متعاهد کنوانسیون ژنو خواسته برای توقف فوری این روند اقدام کنند و از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است تا تحقیق فوری در مورد این جنایت آغاز شود.
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر اروپا مدیترانه هشدار داده که تخریب برجها بهطور مستقیم شبکههای ارتباطات و اینترنت را تهدید میکند. بسیاری از شرکتهای محلی تجهیزات حیاتی خود را بر پشتبام برجها نصب کردهاند و نابودی آنها موجب قطع ارتباطات و مختل شدن امدادرسانی پزشکی و انسانی خواهد شد. این مرکز تأکید کرده است که تخریب زیرساختهای ارتباطی بخشی از سیاست "اسرائیل" برای تحمیل انزوای کامل و فشار روانی بر ساکنان است.
بهطور کلی، تخریب برجهای غزه ترکیبی از جنایت جنگی، سیاست تغییر جمعیتی و ابزار فشار روانی و سیاسی است. نهادهای حقوقی و کارشناسان بر این باورند که این روند نهتنها فاجعهای انسانی و تاریخی برای مردم غزه رقم میزند، بلکه نیازمند مداخله فوری جامعه جهانی و آغاز فرآیند پاسخگویی بینالمللی علیه "اسرائیل" است.