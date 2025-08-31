کد خبر: 1315622
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۴
جامعه » اخبار كلی

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهر ماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از ۱۱ شهریور آغاز می شود.

جوان آنلاین:  ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی برای متقاضیان دیپلم شاخه نظری و معدل کل برای متقاضیان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش) صورت می‌گیرد، از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته‌محل های مربوط به این نوع پذیرش از یکشنبه ۹ شهریور بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در روزهای فوق به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل) به صورت اینترنتی، اقدام کنند.

تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبت‌های اول و دوم) ثبت نام کرده و غایبِ جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند.

این متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کدرشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون اقدام و آنها را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

لازم به تاکید است چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته کند و مجدداً در پذیرش رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت نام و انتخابِ رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد.

تکالیف متقاضیان در این مرحله:

۱. مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

۲. دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان و مطالعه آن.

۳. تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

۴. پرداخت هزینه ثبت‌نام از طریق سامانه خرید سریال کارت اعتباری در آزمون.

۵. ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش در زمان مقرر (۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴)

تذکرات لازم:

اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده‌های ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) برای متقاضیان الزامی است.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه‌های نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.

یادآوری: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.

برچسب ها: انتخاب رشته ، کنکور ، انتخاب رشته کنکور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

نفس‌های آشکار دماوند

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار