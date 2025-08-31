جوان آنلاین: «چو هیون» وزیر امور خارجه کرهجنوبی در گفتوگویی با برنامه خبری KBS به گمانهزنیهایی درباره احتمال دیدار بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ، اون رهبر کرهشمالی در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک) در پایان اکتبر ۲۰۲۵ گفت، احتمال این دیدار فعلا بسیار کم است.
وی با بیان اینکه هنوز از رهبر کرهشمالی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است، گفت: «فقط میتوانم بگویم که احتمال برگزاری این دیدار در حال حاضر بسیار کم است.»
با این حال، این دیپلمات ارشد کرهجنوبی گفت که اگر چنین دیداری برگزار شود، «میتواند فرصتی برای کاهش تنشها در شبه جزیره کره و در نهایت دستیابی به خلع سلاح هستهای کرهشمالی ایجاد کند.»
وزیر امور خارجه کرهجنوبی در ادامه همچنین درباره سفر برنامهریزیشده رهبر کرهشمالی به چین برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای صحبت کرد و گفت که رهبر کرهشمالی احتمالا به دنبال فرصتهایی برای ترمیم روابط با پکن است.
مقام ارشد وزارت خارجه کرهجنوبی در ادامه خاطرنشان کرد: «کرهشمالی اخیرا به روسیه بسیار نزدیک شده است، با این حال، احتمالا محدودیتهای روسیه را نیز شناخته است. با این حال، احتمالا از قبل محدودیتهای (چین) را نیز میدانند.»
قرار است کیم جونگ اون روز چهارشنبه برای شرکت در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن سفر کند.