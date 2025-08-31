واحد مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در پاسخ به ادعاهای مطروحه در سایت خبری آخار اتهامات منتسب به سفیر ایران در ارمنستان را رد کرد.

جوان آنلاین: در پاسخ ارسالی از سوی واحد مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به سایت خبری آخار عنوان شده است اتهامات مطرح شده راجع به سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان مبنی بر ماموریت برای حمایت از جدایی طلبان قره باغ و یا حمایت تسلیحاتی از دولت ارمنستان، در یادداشت منتشره در آن سایت خبری کاملا بی اساس و کذب است.

همچنین در این پاسخ، با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ و احیای تمامیت ارضی جمهوری‌ آذربایجان، مطالب مندرج در سایت خبری مذکور تخلیات ذهنی و گمانه زنی های مولف ذکر شده است.

پایگاه خبری آخار در جمهوری آذربایجان مطلبی را در ارتباط با «مهدی سبحانی» سفیر کشورمان در ارمنستان منتشر کرده که ضمن اشاره به پایان ماموریت او در ایروان، مدعی حمایت دیپلمات کشورمان از رژیم جدایی طلب در قره باغ و دامن زدن به جدایی طلبی علیه آذربایجان شده است. همچنین این رسانه آذربایجانی در ادعای دیگری به تضمین حمایت نظامی ایران از ارمنستان به ویژه تأمین سلاح اشاره کرده است.