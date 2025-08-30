جوان آنلاین: رئیسجمهور در گفتوگویی با نمایندگان برخی جریانهای سیاسی و رسانهای که پنجشنبه شب ضبط شده و جمعه شب از رسانه ملی پخش شد، شرکت کرد. نشستی که در نوع خود بدیع بود. اگر تا پیش از این رئیسان جمهور در نشستهای خبری به سؤالات نمایندگان جراید و رسانهها پاسخ میدادند، این بار دکتر پزشکیان در نشستی حاضر شد که فقط سه فعال سیاسی و رسانهای (آقایان سید محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی) مقابل او نشسته بودند. این شکل گفتوگو به دلیل تازگی دست کم در ایران، ممکن است موافقان و مخالفان خود را داشته باشد و کسانی این شبهه را مطرح کنند که این سه فعال سیاسی و رسانهای نتوانستند به خوبی همه جریانهای سیاسی را نمایندگی کنند یا حتی سؤالات بعضاً پیش پا افتاده، غیر تخصصی، ناملموس و حتی کلی بود، به هر تقدیر این هم تجربهای بود از نوعی گفتوگو که اگر قرار باشد در آینده تکرار شود، حتماً نیازمند بازنگری در برخی روشهاست. از مقدمات که بگذریم، گفتوگوی رئیسجمهور در شرایطی برگزار شد که تحولات منطقه و جهان، با سرعت عجیبی در حال رقم خوردن است که بخشی به طور غیر مستقیم و برخی دیگر مستقیم بر جمهوری اسلامی ایران، اثرات قابل توجهی دارد. نمونه این تحولات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۳ خردادماه گذشته بود و اکنون تحرکات غیرحقوقی و ظالمانه تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه است که در صورت ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند تحریمهای ظالمانه را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگرداند. با این حال، آنچه توانست جمهوری اسلامی ایران را از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با پیروزی عبور دهد، عبارت بود از فرماندهی رهبر حکیم انقلاب، مجاهدت نیروهای مسلح و اتحاد و انسجام ملی. موضوعی که بارها در سخنان رئیسجمهور در این گفتوگو مورد تأکید قرار گرفت: تعمیق شکافهای داخلی از اسنپ بک (مکانیسم ماشه) برای او خطرناکتر است، اما در گفتوگوی پنجشنبه شب، گاهی سؤالاتی مطرح شد که رگههایی از دامن زدن به اختلافات داخلی در آن دیده میشد که البته هوشمندی دکتر پزشکیان و تأکید چندباره او بر اتحاد و انسجام داخلی مانع از حاشیهسازی شد.
دکتر مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی رسانهای با سه تن از فعالان رسانهای- سیاسی، آقایان سید محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی، در پاسخ سؤالی درباره موضع دولت نسبت به فعال شدن اسنپبک اظهار داشت: اصلاً دنبال فعال شدن اسنپبک نیستیم، اما این جای پرسش دارد که برخی کشورهای اروپایی که خودشان ناقض بسیاری از قوانین بینالمللی هستند، امروز ما را متهم میکنند که چارچوبی را رعایت نکردهایم! چگونه میتوان از چنین کشورهایی اینگونه ادعاها را پذیرفت؟
نگرانی من از صداهایی است که وحدت را تضعیف کند
رئیسجمهور افزود: این یک سوی ماجراست، اما دغدغه اصلی من، حتی پیش از بحث اسنپبک که طبعاً نمیخواهیم فعال شود، آن چیزی است که در داخل کشور در حال رخ دادن است. نگرانی اصلی من درباره نغمهها و صداهایی است که بلند میشود و میخواهد همین وحدت و انسجام نوپایی را که تازه در حال شکلگیریاست، تضعیف کند. دکتر پزشکیان با بیان اینکه در حال حاضر، تمام فکر و ذکر بنده همین مسئله است، تصریح کرد: ترس من از اسنپبک یا تهدیدهای خارجی نیست؛ واهمه اصلیام از اختلافات داخلی، از شکافهای درونی و درگیریهایی است که گاه بر سر مسائل جزئی ایجاد میشود. دشمنان نیز طمعشان دقیقاً بر همین اختلافات است. رئیسجمهور گفت: اختلافاتی که زمانی شکل میگیرد که حقوق شهروندی افراد نادیده گرفته میشود؛ گروهی بر مصدر قدرت مینشینند و گروهی دیگر اساساً در بازی قدرت جایی نمییابند. در چنین فضایی، بدیهی است که طرف مقابل از این شرایط بهرهبرداری میکند تا تمام مشکلات را به گردن ما بیندازد. بهنظر من، مسئله فقط تحلیل نیست؛ گرههای بستهشده در درون انسانها، وقتی راهی برای بیان نمییابند، خود را در قالب خشم، نارضایتی یا اتهام به جهتگیریهای کلان کشور بروز میدهند.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه من خودم اعتقادم بر این است که حرفی را که از اسلام و دین زدهایم، باید در جامعه پیاده کنیم، خاطرنشان کرد: راستی، عدالت، صداقت، انسانیت و انصاف، اگر در جامعه جاری شود، حتی اگر موشک نداشته باشیم، یا اف ۱۶ نداشته باشیم و آنها اف ۳۵ داشته باشند، باز هیچکس به این سادگی نمیتواند به خاک و آب ما طمع کند. رئیسجمهور با بیان اینکه ما در اینجا گیر داریم، نه آنطرف، اظهار داشت: حتی اگر ما موشک هم داشته باشیم، ولی مردم را نداشته باشیم، هیچ قدرتی نداریم. نمیگویم که نباید آنها را داشته باشیم، ما باید قدرت داشته باشیم تا کسی جرئت نکند به ما حمله کند. اما مهمتر از آن، وحدت و انسجام داخلی است. باید به همدیگر احترام بگذاریم، حق همدیگر را بپذیریم. یعنی اینگونه نیست که فقط ابزار نظامی برای اقتدار کافی باشد.
جنگ طلب نیستیم، اما مقابل متجاوز میایستیم
دکتر پزشکیان افزود: ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگر بخواهند تجاوز کنند، با قدرت جلوی آنها میایستیم. ما نمیخواهیم بجنگیم و از روز اول هم این را گفتهایم، اما از جنگ هم هراسی نداریم. مردم ما هم نشان دادهاند که اگر قرار باشد جنگی در بگیرد، انسجام و وحدت داخلی با قدرت بسیار بیشتری شکل خواهد گرفت.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامههای مهم دولت برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تصریح کرد: اکنون گروهی از سوی دولت مسئول پیگیری چهار موضوع کلیدی شده است: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها، کد زمین، کاداستر منافع (یا جینف)، و کد ملی. این کد ملی هم نه بهصورت تکبعدی، بلکه سهبعدی طراحی شده است. اگر بتوانیم این حلقهها را به یکدیگر متصل کنیم، دیگر حتی فرزند، برادر، دوست یا خویشاوند من هم نمیتواند مبلغی دریافت کند بدون مشخص بودن مبدأ و مقصد آن مبلغ.
با دعوا و اختلاف کاری از پیش نمیرود
دکتر پزشکیان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره موضوع قانون عفاف و حجاب در واکنش به اظهارنظر یکی از سؤال کنندگان مبنی بر اینکه «فاصله بین عفت و حجاب بسیار زیاد است»، گفت: اصلاً عفت چیز دیگری است و آن روند، چیز دیگری. یعنی اگر کسی در خارج از کشور زندگی میکند و چادر یا روسری ندارد، آیا معنایش این است که بیعفت است؟ چنین برداشتی حداقل در ذهن من نمیگنجد. کلیت ماجرا این است که نباید کاری کنیم که کشور با دعوا و اختلاف جلو برود. بله، اگر قرار است رفتار مردم تغییر کند، این تغییر، روش دارد و باید با روش خودش انجام شود.