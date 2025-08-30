جوان آنلاین: معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۱ درصد از فوتیهای تصادفات شبانه در بزرگراهها رخ میدهد بزرگراه آزاداگان را صدرنشین معابر پرخطر تهران اعلام کرد.
سرهنگ فیروز کشیر به «جوان» گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۵ درصد تصادفات فوتی شبانه ناشی از بیتوجهی به جلو بوده است. همچنین ۳۶ درصد این حوادث به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و ۱۸ درصد دیگر به سهم تقصیر عابرین پیاده مربوط میشود.»
بزرگراههای پرخطر
به گفته سرهنگ کشیر، بزرگراه آزادگان در صدر محورهای پر تلفات شبانه تهران قرار دارد. پس از آن، بزرگراه امامعلی (ع) و بزرگراه شهید چمران بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص دادهاند. سرهنگ کشیر با اشاره به سهم معابر پرخطر در بروز این تخلفات اظهار کرد: بزرگراه آزادگان با ثبت بیش از ۷ هزار فقره تخلف حادثهساز در صدر جدول قرار دارد. پس از آن، بزرگراه امام علی (ع) با بیش از ۴ هزار فقره، بزرگراه شهید همت با بیش از ۴ هزار فقره و بزرگراه شهید چمران با بیش از ۳ هزار فقره تخلف در رتبههای بعدی قرار دارند. به گفته معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، بررسیها نشان میدهد که ۶۱ درصد از فوتیهای تصادفات شبانه در بزرگراهها رخ میدهد، در حالی که ۳۴ درصد در خیابانهای اصلی و تنها سهم اندکی در معابر محلی ثبت شدهاست.
خطر موتورسواران
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در ادامه با اشاره به گروههای پرخطر گفت: «۴۴ درصد قربانیان تصادفات فوتی شبانه پایتخت موتورسواران هستند. همچنین ۳۸ درصد قربانیان را عابران پیاده و ۱۸ درصد را سرنشینان خودروها تشکیل میدهند.» سرهنگ کشیر با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و استفاده از تجهیزات ایمنی اظهار داشت: «کلاه ایمنی برای موتورسواران یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.
برخوردهای قانونی
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران درباره آخرین آمار تخلفات رانندگی در ساعات شبانه هم گفت: از ابتدای سال جاری، بیش از ۵۲۱ هزار خودرو به دلیل ارتکاب انواع تخلفات شبانه اعمال قانون شدهاند که ۹۵ هزار فقره از این تخلفات بهعنوان تخلفات حادثهساز ثبت شدهاند. وی افزود: در همین بازه زمانی، ۳۱هزار و ۵۵۰ وسیله نقلیه نیز به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف توقیف شدهاند. به گفته او، این روند نشان میدهد که پلیس راهور برخورد با رانندگان متخلف را در ساعات شبانه تشدید کردهاست. او هشدار داد: «خلوتی شب به معنای نبود نظارت پلیس نیست. رانندگان باید بدانند که پلیس نامحسوس در تمامی معابر حضور دارد و هیچ رفتار پرخطر و قانونشکنی از دید پلیس پنهان نمیماند. هر تصادف زاییده یک تخلف است و بیتوجهی به قوانین رانندگی، عامل اصلی بسیاری از مرگهای شبانه در تهران بهشمار میرود.»