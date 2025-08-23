واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در خصوص وضعیت بازار شیرخشک در کشور، توضیحاتی داد.

جوان آنلاین: سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با وجود برخی گزارش‌ها و تلاش برای القای کمبود یک برند خاص شیر خشک که به دلیل مشکلات جهانی رخ داده بود این محصول از اواسط هفته گذشته در داروخانه‌ها در دسترس خانواده‌ها قرار گرفته است.

بر اساس بازدید‌های انجام‌شده از تولیدکنندگان و انبارها، ذخایر کافی برای تأمین و توزیع شیرخشک‌های رژیمی موجود است. انواع برند‌های شیرخشک رژیمی به‌طور کامل در دسترس هستند و تنها برند خاص به دلیل کمبود جهانی دچار مشکل مقطعی شده بود که این موضوع نیز برطرف شده و توزیع مناسب در داروخانه‌ها انجام شده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اعلام کمبود بر اساس نام تجاری صحیح نیست، زیرا هر نوع شیر خشک چندین برند مشابه دارد که خانواده‌ها می‌توانند از آنها استفاده کنند. والدین با مشورت پزشک متخصص می‌توانند برند جایگزین مناسب برای نوزاد خود را انتخاب کنند.

همچنین کمیته علمی مشورتی شیر خشک با حضور متخصصان تغذیه و اطفال تشکیل شده و جایگزین‌های مناسب برای برند مذکور معرفی و تأمین شده است. بر اساس رصد‌های انجام‌شده، هیچ نوع شیرخشک رژیمی که کودک قادر به استفاده از آن نباشد، با کمبود مواجه نیست.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو افزود: با وجود این‌که بازار شیر خشک در بهترین وضعیت موجودی قرار دارد و حتی انواع برند‌های مطرح تأمین شده‌اند، جای تعجب است که برخی نهاد‌ها که وظیفه ذاتی‌شان اطلاع‌رسانی درست و امیدبخش است، همچنان بر القای کمبود اصرار دارند؛ آن هم درباره خاص‌ترین و فانتزی‌ترین نوع شیرخشک. چنین گزارش‌هایی به صورت مستقیم خوراک شبکه‌های معاند می‌شود و انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی علت این رفتار‌ها را بررسی کنند.