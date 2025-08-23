جوان آنلاین: بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تداوم عرضه و تامین سکه طلای مورد نیاز متقاضیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی کرده است تا حراجهای سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد.
در این راستا اولین حراج انواع قطعات سکه طلای بهار آزادی در سال جاری با تاریخ ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ ۵ شهریور ماه انجام میشود. تاریخ جلسات بعدی متعاقبا توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام میشود.
همچنین در تداوم برنامههای پیشفروش سکه طلای در سال گذشته، اولین مرحله پیشفروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
شرایط پیشخرید و تاریخ واریز وجه و سفارش گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام میشود.