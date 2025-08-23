کوثری: درصورت فعال شدن مکانیسم ماشه خروج از NPT قطعی خواهد بود

جوان آنلاین: اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره بحث فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی گفت: واقعیت این است که سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه یا همان اسنپبک، در همان دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ کارایی خود را از دست داد. در همان زمان آمریکا بهطور یکجانبه از برجام خارج شد و توافقی که با عنوان برجام شناخته میشد، عملاً بیاعتبار شد. اروپاییها نیز که تعهداتی داشتند، هیچگاه به آن عمل نکردند.
وی افزود: امروز آمریکا و متحدانش خود را فراتر از قانون میدانند و تصور میکنند هر تصمیمی که بگیرند باید بر جهان تحمیل شود. اما باید پرسید کجای قوانین بینالمللی چنین اجازهای داده شده که یک کشور یا چند قدرت محدود بتوانند خودسرانه درباره سایر کشورها تصمیم بگیرند؟ این همان رویکردی است که باعث شده سازوکارهایی مانند مکانیزم ماشه هیچ اعتبار و خاصیتی نداشته باشد.
کوثری با اشاره به نقش سازمان ملل متحد نیز گفت: سازمان ملل باید نقش قانونی و داوری خود را ایفا کند و جلوی متخلفان بایستد، اما عملاً شاهد هستیم که کشورهای دارای حق وتو، بهویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه، خودشان ناقض اصلی قوانین هستند و از ابزارهای بینالمللی در جهت منافع خود استفاده میکنند. بنابراین ادعای فعالسازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه پشتوانه حقوقی داشته باشد، نوعی عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در برجام، ایران به همه تعهدات خود بهموقع عمل کرد و این امر قابل اثبات در هر دادگاه بینالمللی است. در مقابل، آمریکا نهتنها به تعهدات خود پایبند نماند، بلکه فراتر از آن عمل کرده و تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد. کشورهای اروپایی هم بهجای ایفای تعهداتشان، عملاً دنبالهرو واشنگتن شدند.
کوثری در ادامه هشدار داد: اگر اروپاییها بخواهند بار دیگر از سازوکار بیخاصیت مکانیزم ماشه استفاده کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز گزینههای متعددی روی میز دارد. یکی از مهمترین این گزینهها خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است. البته تصمیمگیری در اینباره بر اساس مصالح و منافع ملی انجام خواهد شد، اما اگر منافع ملت ایران ایجاب کند، بدون تردید از NPT خارج خواهیم شد.
وی تأکید کرد: ما هیچگاه از قانون عدول نکردهایم و برجام شاهدی بر این مدعاست. اما اگر طرف مقابل بخواهد بهطور غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران اقدام کند، ما نیز متناسب با آن واکنش نشان میدهیم. خروج از NPT یکی از گزینههای جدی و قطعی در صورت عملیاتی شدن مکانیزم ماشه خواهد بود.
به گفته کوثری، دشمنان ایران طی سالهای گذشته تلاش کردهاند با فشار و تحریم، جمهوری اسلامی را به عقبنشینی وادار کنند اما نتیجهای جز افزایش مقاومت مردم ایران نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها نشان داده که در برابر زورگوییهای آمریکا و متحدانش ایستادگی میکند. اگر آنها بخواهند حقوق ملت ایران را نادیده بگیرند، پاسخ ایران قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد بود.