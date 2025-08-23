کد خبر: 1314154
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶
جامعه » اخبار كلی

«اسپیس‌ایکس» یک ماموریت مرموز را به فضا فرستاد

«اسپیس‌ایکس» یک ماموریت مرموز را به فضا فرستاد «اسپیس‌ایکس» هواپیمای فضایی نیروی فضایی آمریکا را در یک ماموریت مرموز به فضا پرتاب کرد.

جوان آنلاین: هواپیمای فضایی X-۳۷B شب ۲۱ اوت ساعت ۲۳:۵۰ به وقت منطقه زمانی شرقی با موشک «فالکون ۹»(Falcon ۹) شرکت «اسپیس‌ایکس»(SpaceX) از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا به فضا پرتاب شد.

مرحله اول موشک فالکون ۹ طبق برنامه، ۸.۵ دقیقه بعد به زمین بازگشت و در پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در همسایگی مرکز فضایی کندی فرود آمد. در همین حال، مرحله بالایی موشک به حمل X-۳۷B به سمت مدار پایین زمین ادامه داد. این هواپیمای فضایی کارهای گوناگونی را در مدار پایین زمین انجام خواهد داد که برخی از آنها کاملاً مخفیانه انجام می‌شوند. مشخص نیست که X-۳۷B چه زمانی و دقیقاً کجا مستقر خواهد شد. اسپیس‌ایکس به درخواست نیروی فضایی آمریکا، پخش زنده پرتاب خود را درست پس از فرود موشک پایان داد.

هواپیمای فضایی X-۳۷B با طول ۸.۸ متر، شبیه به یک نسخه مینیاتوری از شاتل‌های فضایی ناساست که اکنون بازنشسته شده‌اند. اعتقاد بر این است که نیروی فضایی آمریکا دو فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار دارد که هر دو توسط شرکت «بوئینگ»(Boeing) ساخته شده‌اند.

«اسپیس‌ایکس» یک ماموریت مرموز را به فضا فرستاد

X-۳۷B در درجه اول به عنوان بستری برای آزمایش حسگرها و سایر فناوری‌هایی که ارتش آمریکا می‌خواهد در مدار زمین آزمایش کند، عمل می‌کند و به همین دلیل، نام دیگر این هواپیمای فضایی «وسیله نقلیه آزمایشی مداری»(OTV) است. بخش عمده‌ای از این تجهیزات طبقه‌بندی‌شده هستند. بنابراین، ما معمولاً فقط یک تصویر جزئی را از محموله‌ها و فعالیت‌های X-۳۷B در مرز نهایی می‌بینیم.

ارتش آمریکا یک تصویر کلی را از ماموریت پیش رو که با نام «OTV-۸» شناخته می‌شود، ارائه داده است. مقامات نیروی فضایی آمریکا در بیانیه‌ای که در روز ۲۸ ژوئیه منتشر شد، نوشتند: محموله‌هایی که قرار است به فضا پرتاب شوند، فناوری‌های نسل بعدی از جمله ارتباطات لیزری و حسگر اینرسی کوانتومی با بالاترین عملکردی که تاکنون در فضا آزمایش شده است، هستند.

حسگر اینرسی کوانتومی به فضاپیماها امکان می‌دهد تا شتاب، چرخش و سرعت خود را با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی اندازه‌گیری کنند.

در بیانیه ۲۸ ژوئیه آمده است: این فناوری برای مسیریابی در محیط‌های فاقد GPS سودمند است و در نتیجه، انعطاف‌پذیری مسیریابی فضاپیماهای آمریکا را در رویارویی با تهدیدات کنونی و نوظهور افزایش خواهد داد. حسگرهای اینرسی کوانتومی برای مسیریابی در فضای زمین-ماه سودمند خواهند بود، علاوه بر این، نویدبخش جابه‌جایی مرزهای فناوری سفر و اکتشاف فضایی دوربرد نیز هستند.

ارتش آمریکا ارتباطات مبتنی بر لیزر را برای امنیت ملی و برتری فضایی در آینده مهم می‌داند. ارتباطات لیزری به دلیل ماهیت هدفمندترشان، از سیستم‌های فرکانس رادیویی سنتی امن‌تر هستند و می‌توانند اطلاعات بیشتری را منتقل کنند.

بر اساس بیانیه ۲۸ ژوئیه، تجهیزات موجود در X-۳۷B در طول ماموریت OTV-۸، آزمایش‌های ارتباط لیزری شامل شبکه‌های ماهواره‌ای تجاری گسترده در مدار پایین زمین را انجام خواهند داد.

ژنرال «چنس سالتزمن»(Chance Saltzman)، رئیس عملیات فضایی گفت: نمایش ارتباطات لیزری OTV-۸ یک گام مهم در نمایش توانایی نیروی فضایی برای بهره‌برداری از شبکه‌های فضایی گسترده به عنوان بخشی از یک ساختار فضایی متنوع خواهد بود. با این کار، انعطاف‌پذیری، قابلیت اطمینان، سازگاری و سرعت انتقال داده ارتباطات ماهواره‌ای ما تقویت خواهد شد.

هواپیمای فضایی X-۳۷B که به صورت عمودی سوار بر موشک پرتاب می‌شود، اما به صورت افقی و روی باند فرودگاه به زمین بازمی‌گردد، اولین ماموریت مداری خود را در سال ۲۰۱۰ انجام داد. پرواز پیشین این هواپیمای فضایی در دسامبر ۲۰۲۳ پرتاب شد و در هفتم مارس امسال فرود آمد.

ماموریت OTV-۸ سومین ماموریت X-۳۷B است که با موشک اسپیس ایکس پرتاب شد. دو ماموریت با استفاده از فالکون ۹ و یک ماموریت با استفاده از «فالکون هوی»(Falcon Heavy) انجام شدند.

برچسب ها: اسپیس ایکس ، فضا ، فناوری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار