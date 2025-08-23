جوان آنلاین: هواپیمای فضایی X-۳۷B شب ۲۱ اوت ساعت ۲۳:۵۰ به وقت منطقه زمانی شرقی با موشک «فالکون ۹»(Falcon ۹) شرکت «اسپیسایکس»(SpaceX) از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا به فضا پرتاب شد.
مرحله اول موشک فالکون ۹ طبق برنامه، ۸.۵ دقیقه بعد به زمین بازگشت و در پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در همسایگی مرکز فضایی کندی فرود آمد. در همین حال، مرحله بالایی موشک به حمل X-۳۷B به سمت مدار پایین زمین ادامه داد. این هواپیمای فضایی کارهای گوناگونی را در مدار پایین زمین انجام خواهد داد که برخی از آنها کاملاً مخفیانه انجام میشوند. مشخص نیست که X-۳۷B چه زمانی و دقیقاً کجا مستقر خواهد شد. اسپیسایکس به درخواست نیروی فضایی آمریکا، پخش زنده پرتاب خود را درست پس از فرود موشک پایان داد.
هواپیمای فضایی X-۳۷B با طول ۸.۸ متر، شبیه به یک نسخه مینیاتوری از شاتلهای فضایی ناساست که اکنون بازنشسته شدهاند. اعتقاد بر این است که نیروی فضایی آمریکا دو فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار دارد که هر دو توسط شرکت «بوئینگ»(Boeing) ساخته شدهاند.
«اسپیسایکس» یک ماموریت مرموز را به فضا فرستاد
X-۳۷B در درجه اول به عنوان بستری برای آزمایش حسگرها و سایر فناوریهایی که ارتش آمریکا میخواهد در مدار زمین آزمایش کند، عمل میکند و به همین دلیل، نام دیگر این هواپیمای فضایی «وسیله نقلیه آزمایشی مداری»(OTV) است. بخش عمدهای از این تجهیزات طبقهبندیشده هستند. بنابراین، ما معمولاً فقط یک تصویر جزئی را از محمولهها و فعالیتهای X-۳۷B در مرز نهایی میبینیم.
ارتش آمریکا یک تصویر کلی را از ماموریت پیش رو که با نام «OTV-۸» شناخته میشود، ارائه داده است. مقامات نیروی فضایی آمریکا در بیانیهای که در روز ۲۸ ژوئیه منتشر شد، نوشتند: محمولههایی که قرار است به فضا پرتاب شوند، فناوریهای نسل بعدی از جمله ارتباطات لیزری و حسگر اینرسی کوانتومی با بالاترین عملکردی که تاکنون در فضا آزمایش شده است، هستند.
حسگر اینرسی کوانتومی به فضاپیماها امکان میدهد تا شتاب، چرخش و سرعت خود را با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی اندازهگیری کنند.
در بیانیه ۲۸ ژوئیه آمده است: این فناوری برای مسیریابی در محیطهای فاقد GPS سودمند است و در نتیجه، انعطافپذیری مسیریابی فضاپیماهای آمریکا را در رویارویی با تهدیدات کنونی و نوظهور افزایش خواهد داد. حسگرهای اینرسی کوانتومی برای مسیریابی در فضای زمین-ماه سودمند خواهند بود، علاوه بر این، نویدبخش جابهجایی مرزهای فناوری سفر و اکتشاف فضایی دوربرد نیز هستند.
ارتش آمریکا ارتباطات مبتنی بر لیزر را برای امنیت ملی و برتری فضایی در آینده مهم میداند. ارتباطات لیزری به دلیل ماهیت هدفمندترشان، از سیستمهای فرکانس رادیویی سنتی امنتر هستند و میتوانند اطلاعات بیشتری را منتقل کنند.
بر اساس بیانیه ۲۸ ژوئیه، تجهیزات موجود در X-۳۷B در طول ماموریت OTV-۸، آزمایشهای ارتباط لیزری شامل شبکههای ماهوارهای تجاری گسترده در مدار پایین زمین را انجام خواهند داد.
ژنرال «چنس سالتزمن»(Chance Saltzman)، رئیس عملیات فضایی گفت: نمایش ارتباطات لیزری OTV-۸ یک گام مهم در نمایش توانایی نیروی فضایی برای بهرهبرداری از شبکههای فضایی گسترده به عنوان بخشی از یک ساختار فضایی متنوع خواهد بود. با این کار، انعطافپذیری، قابلیت اطمینان، سازگاری و سرعت انتقال داده ارتباطات ماهوارهای ما تقویت خواهد شد.
هواپیمای فضایی X-۳۷B که به صورت عمودی سوار بر موشک پرتاب میشود، اما به صورت افقی و روی باند فرودگاه به زمین بازمیگردد، اولین ماموریت مداری خود را در سال ۲۰۱۰ انجام داد. پرواز پیشین این هواپیمای فضایی در دسامبر ۲۰۲۳ پرتاب شد و در هفتم مارس امسال فرود آمد.
ماموریت OTV-۸ سومین ماموریت X-۳۷B است که با موشک اسپیس ایکس پرتاب شد. دو ماموریت با استفاده از فالکون ۹ و یک ماموریت با استفاده از «فالکون هوی»(Falcon Heavy) انجام شدند.