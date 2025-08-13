مقام وزارت خارجه روسیه در خصوص تلاش اروپایی‌ها برای تعویق روند صلح در اوکراین، اقدام تلافی جویانه مسکو به‌دلیل استفاده از دارایی‌های روسیه به‌نفع کی‌یف و عواقب ایجاد خطوط جداکننده جدید در قفقاز توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای توضیحاتی ارائه داد.

جوان آنلاین: آلکسی فادی‌یف، معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد، رایزنی‌هایی که اروپایی‌ها پیش از برگزاری نشست سران روسیه و آمریکا درخواست می‌کنند، از لحاظ سیاسی و عملی بی‌اهمیت است و اتحادیه اروپا عملاً تلاش‌ها برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین را تخریب می‌کند.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، وی امروز، چهارشنبه، در یک نشست خبری گفت: «اروپایی‌ها در ظاهر از تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو برای حل بحران پیرامون اوکراین حمایت می‌کنند، ولی اتحادیه اروپا در عمل در حال خرابکاری است.»

این دیپلمات روس توضیح داد که لفاظی رهبران اروپایی درباره حمایت ظاهری از روند صلح، تنها تلاشی برای به تعویق انداختن این روند است. به گفته وی، فارغ از نتایج دیدار رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا، اتحادیه اروپا به حمایت تسلیحاتی و مالی از کی‌یف ادامه داده و فشار‌های تحریمی بر روسیه را تشدید خواهد کرد.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، پیشتر گفته بود که ایالات متحده وعده داده که پیش از دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رایزنی‌هایی با اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. به گفته وی، گروه اروپایی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در این رابطه در تماس است.

بعد از آن روزنامه "بیلد" گزارش داد که زلنسکی برای شرکت در یک ویدئوکنفرانس جمعی با حضور ترامپ به برلین خواهد رفت. به نوشته این روزنامه، در این نشست رهبران انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و فنلاند، همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا و مارک روته، دبیرکل ناتو نیز حضور خواهند داشت.

توضیح دیپلمات روس درباره موضوع تبادل اراضی با اوکراین

معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه در این نشست خبری یادآور شد که ساختار سرزمینی فدراسیون روسیه در قانون اساسی این کشور تثبیت شده است.

آلکسی فادی‌یف در پاسخ به سئوالی درباره احتمال بحث بر سر «تبادل اراضی» در دیدار روز جمعه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ گفت: «ساختار سرزمینی فدراسیون روسیه در قانون اساسی کشور ما تثبیت شده و همین مسئله کافی است.»

به گفته وی، اهداف روسیه در مذاکرات آلاسکا صرفاً بر اساس منافع ملی کشور تعیین خواهد شد.

حق روسیه برای مقابله به مثل به‌دلیل استفاده از دارایی‌هایش برای کی‌یف

این مقام وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سئوال دیگری تاکید کرد که مسکو این حق را برای خود قائل است که در ارتباط با استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های این کشور برای حمایت از اوکراین، اقدامات متقابل انجام دهد. فادی‌یف در این‌باره توضیح داد: «هرگونه سوءقصد به اموال ما، پاسخی دردناک برای عاملان مصادره به همراه خواهد داشت. روسیه حق خود برای مقابله به مثل را، کاملاً بر اساس اصل اقدام متقابل در روابط بین‌الملل، محفوظ می‌دارد.»

به گفته او، تلاش‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع کی‌یف، کمکی به طرف اوکراینی نخواهد کرد و تأثیری بر تغییر روند عملیات ویژه نظامی نخواهد گذاشت.

مسکو طرح «جاده ترامپ» در ارمنستان را با دقت بررسی خواهد کرد

معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه همچنین اشاره کرد که این کشور جزئیات طرح موسوم به «جاده ترامپ» از طریق استان سیونیک ارمنستان که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد شده و جزییات آن هنوز علنی نشده را با دقت بررسی خواهد کرد.

فادی‌یف تأکید کرد که قدرت‌های فرامنطقه‌ای که در روند حل‌وفصل وضعیت در قفقاز جنوبی وارد شده‌اند، باید دستورکار صلح را پیش ببرند و نباید خطوط جداکننده جدیدی در منطقه ایجاد کنند که باعث بروز اختلافات بیشتر شود.

او با اشاره به اینکه عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور نیرو‌های مرزبانی روسیه در استان سیونیک باید از سوی ایالات متحده در نظر گرفته شود، افزود: «این عوامل باید در روند تصمیم‌گیری درباره بازگشایی مسیر‌های حمل‌ونقل جدید در منطقه لحاظ شوند.»

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، روز جمعه گذشته در جریان سفر به واشنگتن با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیانیه‌ای را درباره حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه دیرین بین خود امضا کردند. در این دیدار، دو طرف در خصوص پایان رویارویی و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایروان و باکو توافق کردند.