سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اطلاعاتی به دست آمده است که نشان می‌دهد رئیس کمیسیون اروپا به طور جدی در حال بررسی سناریو‌هایی برای تغییر حکومت در مجارستان است.

جوان آنلاین: سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: کمیسیون اروپا رهبری فعلی مجارستان را مانعی جدی برای (ادعای) اروپای متحد می‌داند و قصد تغییر قدرت را در این کشور دارد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص اضافه شده است: اتحادیه اروپا از اینکه مجارستان می‌کوشد تا بر تصمیم‌گیری‌های جمعی تأثیرگذاری داشته باشد، خشمگین است؛ مخصوصاً اینکه چنین تأثیرگذاری‌هایی درباره کی یف و مسکو باشد.

بیانیه سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این باره می‌افزاید: اطلاعاتی به دست آمده است که نشان می‌دهد رئیس کمیسیون اروپا «اورزلا فون در لاین» به طور جدی در حال بررسی سناریو‌هایی برای تغییر حکومت در بوداپست است. رهبر حزب مخالف دولت موسوم به «احترام و آزادی» در مجارستان گزینه اصلی «فون در لاین» (رئیس کمیسیون اروپا) برای سمت نخست وزیری مجارستان در است. رژیم زلنسکی از طریق قابلیت‌های سرویس‌های ویژه اوکراین و مهاجران ساکن در آنجا، اوضاع مجارستان را بی‌ثبات می‌کند.