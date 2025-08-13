جوان آنلاین: آثار منتشر شده کانون هم‌چنان با استقبال مخاطبان در سکو‌های عرضه کتاب الکترونیک و صوتی روبروست.

بر اساس آمار فروش در سه سکوی «طاقچه»، «فیدیبو» و «فراکتاب»، اسامی شماری از پرفروش‌ترین کتاب‌های تولید کانون پرورش فکری اعلام شد.

در سکوی «طاقچه»، عنوان‌هایی همچون «میگل» اثر جوزف کرامگلود و ترجمه فریدون دولتشاهی، «ساداکو و هزار درنای کاغذی» نوشته الینور کوئر و ترجمه مریم پیشگاه، «پولینا چشم و چراع کوهپایه» اثر آنا ماتریاماتوته و ترجمه محمد قاضی، «زیبا صدایم کن»، «موش سر به هوا» و «هستی» هر سه اثر فرهاد حسن‌زاده، «خشم قلمبه» به قلم میری دلانسه و ترجمه‌ی سیدمحمدمهدی شجاعی، «کودک، سرباز و دریا» اثر ژرژفون ویلیه و ترجمه دلارا قهرمان، «چیستان‌های علمی» به نویسندگی رز وایلر و ترجمه کتایون صدرنیا و «این‌جا مال من است» نوشته ژروم رویی لیر و ترجمه بهمن رستم‌آبادی، بیشترین استقبال را از سوی مخاطبان داشته است.

بر اساس این خبر، در سکوی «فیدیبو» نیز کتاب‌های «هاجستم و واجستم» به نویسندگی افسانه شعبان‌نژاد، «گُل زری کاکُل زری» به نویسندگی افسانه شعبان‌نژاد، «زیبا صدایم کن» اثر فرهاد حسن‌زاده، «کلاغ‌ها» نوشته نادر ابراهیمی، «تیستو سبز انگشتی» نوشته موریس دروئون با ترجمه لیلی گلستان، «قدم یازدهم» نوشته سوسن طاقدیس، لوح فشرده «موسیقی کودک» اثر پروین دولت‌آبادی، مصطفی رحماندوست، جمال‌الدین اکرمی، جواد نعیمی، هدیه افشار، مریم زندی و سهیلا اورنگ، «به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند» اثر مو ویلمز و ترجمه زهرا احمدی، «تصویرگری کتاب کودک» نوشته مارتین سالزبری و ترجمه شقایق قندهاری و «ساداکو و هزار درنای کاغذی» نوشته الینور کوئر و ترجمه مریم پیشگاه، از جمله آثار پرفروش کانون در ماه‌های گذشته بوده است.

همچنین در سکوی «فراکتاب»، آثاری مانند «زیبا صدایم کن» نوشته فرهاد حسن‌زاده، «باغ کیانوش» به نویسندگی علی‌اصغر عزتی‌پاک، «چیستان‌های علمی» به نویسندگی رز وایلر و ترجمه کتایون صدرنیا، «شب‌های شیرین» نوشته محمد میرکیانی، «تشنه لبان» به نویسندگی حمید گروگان، «فرهنگ قصه‌شناسی یلدا» (جلد اول) به کوشش علی خانجانی، عروس رنگین کمان، «خشم قلمبه» به قلم میری دلانسه و ترجمه‌ی سیدمحمدمهدی شجاعی، «آی قصه قصه قصه ۱» به کوشش زهره پریرخ و شراره وظیفه‌شناس و «هفت‌خوان رستم+یک پاورقی» به نویسندگی محمد گودرزی‌دهریزی و امیرحسین زنجانبر، جایگاه ویژه‌ای در میان پرفروش‌ها پیدا کرده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نشر دیجیتال، تلاش دارد آثار ارزشمند خود را در دسترس طیف گسترده‌تری از کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها قرار دهد و فرهنگ کتاب‌خوانی را در فضای مجازی نیز ترویج کند.