آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته آینده؛ افزایش ۲.۵ برابری قیمت!

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در خصوص زمان توزیع و قیمت واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه های کشور، توضیحاتی داد.

جوان آنلاین: هادی احمدی، گفت: واکسن آنفلوانزا توسط دو شرکت داخلی وارد شده و کارهای ثبت در سامانه «تی تک»، برای توزیع در حال انجام است.

به گزارش مهر، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به واردات حدود ۱.۷ تا دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا به کشور، افزود: یکی از واکسن‌ها، چهار ظرفیتی است که توسط بخش خصوصی وارد شده است.

احمدی با عنوان این مطلب که توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته آینده در سطح داروخانه‌های کشور آغاز می‌شود، ادامه داد: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، ماه‌های شهریور و مهر است.

وی در ارتباط با قیمت واکسن آنفلوانزا نیز گفت: با توجه به اینکه امسال ارز دارو برای واردات واکسن آنفلوانزا اختصاص نیافته است، این واکسن‌ها با ارز آزاد وارد شده و از همین رو، با افزایش ۲.۵ برابری قیمت به ۹۱۷ هزار تومان رسیده است.

احمدی افزود: با توجه به افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا، باید منتظر ماند که آیا مردم از خرید این واکسن با این قیمت، استقبال خواهند کرد یا خیر.