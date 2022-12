در روز‌هایی که هوا به شدت آلوده است، احساس خستگی و بی حالی، بیشتر سراغ فرد می‌آید. زیرا، ذرات معلق در هوا باعث می‌شود ریه‌ها بیشتر کار کنند و همین موضوع می‌تواند منجر به خستگی و بی حالی افراد شود. لذا، لازم است در روز‌هایی که هوا آلوده است، توجه ویژه‌ای به نوع تغذیه خودمان داشته باشیم.



متخصصین تغذیه برای روز‌های آلودگی هوا، توصیه‌هایی دارند که اگر بتوانیم انجام دهیم، تا حدود زیادی از آسیب‌های آلودگی هوا در امان خواهیم ماند.



بر همین اساس، استفاده از مواد غذایی دارای آنتی اکسیدان مانند ویتامین C توصیه می‌شود. این ویتامین در مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیموترش، گریپ فروت و سبزی‌ها، گوچه فرنگی و سیب زمینی وجود دارد.



استفاده از انواع سوپ و آش نیز که مملو از سبزی‌ها هستند، بسیار مناسب است.



نتایج بررسی‌ها بر روی بیماران ریوی نشان داده افرادی که ویتامین C کمتری دریافت می‌کردند در روز‌های آلودگی هوا، مشکلات تنفسی آن‌ها تشدید می‌شود.



مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C به دلیل وجود آنتی اکسیدان، بدن را در مقابل اثرات آلودگی هوا بیمه می‌کند؛ بنابراین ترکیب خوراکی‌های دارای این ویتامین که یک آنتی‌اکسیدان قوی است، باعث حفاظت بدن در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد می‌شود.



مصرف شیر در روز‌های آلوده مفید است، زیرا، شیر دارای فسفر و منیزیم است و مصرف آن بدن را از مسمومیت‌های ناشی از قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های هوا مصون نگه می‌دارد.



ماست و دوغ هم ترکیب مشابهی دارند. اگر کسی نمی‌تواند شیر بنوشد برای جلوگیری از ترکیب آلاینده‌های خطرناک در بدن روزانه دست کم سه فنجان ماست استفاده کند.



مصرف لبنیات پروبیوتیک تأثیر به سزایی در جلوگیری از ترکیب آلاینده‌ها در بدن دارد. استفاده از گروه لبنیات و مواد غذایی حاوی ویتامین‌های E و C می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تقویت سیستم ایمنی بدن افراد داشته و از تاثیر آلودگی‌ها پیشگیری می‌کند.