جوان آنلاین: سرهنگ پاسدار علی اسماعیلی، مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه کربلا، در گفت‌و‌گو با «جوان» با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های فرهنگی و اعتماد عملی به نسل جوان، فرهنگ بسیجی را مبتنی بر اخلاص، مسئولیت‌پذیری، ایثار و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف جامعه دانست؛ مشروح گفت‌و‌گو با وی را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی بسیجی چیست و این مؤلفه‌ها چگونه می‌توانند در رفتار‌های روزمره افراد، از محیط خانواده تا محیط کار و جامعه، نمود پیدا کنند؟

در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی بسیجی چیست، باید گفت بسیج در واقع یک فرهنگ و تفکر است که بر پایه دغدغه‌مندی، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است. یک بسیجی باید در همه صحنه‌ها، متناسب با تخصص و توانایی خود، پیشرو و اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فرهنگ، اخلاص در عمل و انجام کار‌ها برای رضای خداست، نه برای دیده‌شدن و جلب رضایت دیگران. همچنین آرمان‌خواهی باید همراه با عمل باشد و صرفاً در حد گفتار باقی نماند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در حضور بسیجیان در اردو‌های جهادی و حوادثی مانند سیل، زلزله و دوران کرونا مشاهده کرد؛ جایی که بدون چشمداشت و با روحیه خدمت‌رسانی در کنار مردم حضور پیدا می‌کنند. از دیگر مؤلفه‌های سبک زندگی بسیجی می‌توان به تقویت اراده و همت بلند، فعالیت مجاهدانه، گمنامی، نشاط و پویایی، دشمن‌شناسی، بصیرت، ارتباط با خدا، روحیه ایثار و شهادت‌طلبی و همچنین نظم و انضباط اشاره کرد. در این زمینه، شخصیت‌هایی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حججی و شهید ابراهیم هادی نمونه‌هایی از اخلاص، ایثار و خدمت بی‌منت هستند که آثار و برکات اقدامات آنها حتی سال‌ها بعد نیز آشکار شده است. این مؤلفه‌ها باید در زندگی روزمره افراد نیز نمود پیدا کنند؛ به‌گونه‌ای که در محیط خانواده با مسئولیت‌پذیری و محبت، در محیط کار با تعهد و نظم و در جامعه با خدمت‌رسانی، همکاری و کمک به دیگران همراه باشند. مفاهیمی مانند ایثار، جهاد، اخلاص و فداکاری زمانی از سطح شعار خارج می‌شوند که افراد این ارزش‌ها را در رفتار و عملکرد خود نشان دهند. اگر نسل جدید این مفاهیم را به‌صورت عملی در رفتار دیگران مشاهده کند، حتی اگر در ظاهر هم‌عقیده و همفکر آنها نباشد، به‌طور طبیعی جذب این ارزش‌ها خواهد شد.

نسل جوان امروز چه برداشتی از فرهنگ بسیجی دارد و چگونه می‌توان این فرهنگ را با زبان، دغدغه‌ها و اقتضائات زندگی نسل جدید بازتعریف کرد؟

با توجه به شرایط امروز کشور و هجمه‌های مختلفی که دشمن در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی علیه ایران و هویت ایرانی انجام می‌دهد، یکی از عوامل مهم مقاومت و ایستادگی کشور در طول بیش از چهار دهه گذشته فرهنگ بسیجی بوده است. حتی دشمن نیز به این موضوع پی برده که این فرهنگ یکی از عوامل اصلی پایداری و مقاومت جامعه ماست و به همین دلیل تلاش می‌کند از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای، این تفکر را تحت تأثیر قرار دهد. همین فرهنگ و تفکر باعث شده که جامعه و انقلاب ما بتوانند در برابر مشکلات و فشار‌های مختلف ایستادگی کنند. البته متأسفانه به دلیل برخی اتفاقات و حوادث سال‌های اخیر، در بخشی از جامعه و میان بعضی از جوانان، نگاه منفی نسبت به این فرهنگ ایجاد شده است، اما اعتقاد ما این است که فطرت انسان به سمت خوبی‌ها گرایش دارد و فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های الهی و انسانی همچنان ظرفیت بالایی برای جذب نسل جدید دارد. نکته مهم این است که نسل جوان امروز، نسلی مطالبه‌گر است و به‌راحتی هر موضوعی را بدون دلیل و منطق نمی‌پذیرد. بنابراین، برای انتقال فرهنگ بسیجی به این نسل، ما باید در شیوه معرفی و ترویج آن بازنگری کنیم و به‌جای تأکید صرف بر شعارها، فعالیت‌های عملی، اثرگذار و متناسب با دغدغه‌های جوانان داشته باشیم. اگر ما به‌عنوان متولیان این فرهنگ بتوانیم عملکرد درست‌تری داشته باشیم، به دغدغه‌های نسل جدید توجه کنیم و در عمل به ارزش‌هایی که از آنها صحبت می‌کنیم پایبند باشیم، قطعاً جوانان ارتباط بهتری با فرهنگ بسیجی برقرار خواهند کرد. معتقدم نسل جوان امروز ظرفیت بالایی برای پذیرش این فرهنگ دارد و با حضور فعال و به‌موقع در عرصه‌های مختلف می‌توان زمینه اتفاقات مثبت و مؤثری را فراهم کرد.

چگونه می‌توان ظرفیت جوانان و نخبگان را در مسیر حل مسائل واقعی جامعه و پیشرفت کشور به کار گرفت؟

اگر تاریخ انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، می‌بینیم که در مقاطع مختلف، امامین انقلاب توجه ویژه‌ای به ظرفیت جوانان داشته‌اند. به‌عنوان مثال، حضرت امام‌خمینی در سال ۱۳۴۳ و پیش از تبعید، در پاسخ به کسانی که نسبت به امکان پیروزی انقلاب تردید داشتند، فرمودند: «سربازان من در گهواره هستند.» اگر دوران دفاع‌مقدس را بررسی کنیم، می‌بینیم بسیاری از شهدا، جانبازان و رزمندگان و حتی فرماندهان گردان‌ها، تیپ‌ها و لشکر‌ها از جوانان دهه ۴۰ بودند که در سنین ۱۸ تا ۲۴ سالگی مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که هر زمان به جوانان اعتماد واقعی شده و مسئولیت در اختیار آنها قرار گرفته، زمینه موفقیت‌های بزرگی فراهم شده است، بنابراین برای نقش‌آفرینی نسل جدید در پیشرفت کشور، انتقال صحیح ارزش‌های فرهنگ بسیجی ضروری است. همچنین رهبر شهید انقلاب در سخنرانی‌های خود بر ظرفیت نسل جوان تأکید داشتند و به این موضوع اشاره کردند که نسل‌های دهه ۷۰ و ۸۰ می‌توانند انقلاب را به نقطه اوج خود برسانند. بنابراین، اعتقاد من این است که برای استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان، صرفاً نباید در گفتار از اعتماد به آنها صحبت کنیم، بلکه باید در عمل نیز مسئولیت‌های واقعی را به آنها واگذار کنیم و در کنار آن حمایت و هدایت لازم را داشته باشیم. اگر در عمل به جوانان اعتماد نکنیم، طبیعی است که به‌تدریج از مجموعه‌ها و فعالیت‌های ما فاصله بگیرند. ما در مجموعه بسیج دانش‌آموزی نیز تلاش کرده‌ایم این موضوع را به‌صورت عملی اجرا کنیم. برای مثال، در حوزه‌هایی مانند راه‌اندازی رادیو نوجوان، فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و برنامه‌های مختلف دانش‌آموزی، زمینه حضور و مسئولیت‌پذیری نوجوانان را فراهم کرده‌ایم. حتی در برخی مسئولیت‌های شهرستانی و استانی، از ظرفیت خود دانش‌آموزان استفاده کرده‌ایم و در حال حاضر حدود ۱۸دانش‌آموز مسئولیت‌های استانی را بر عهده دارند. نکته مهم دیگر در حوزه نخبگان، مسئله‌محوری است، یعنی نخبگان ما علاوه بر ایده‌پردازی و طراحی برنامه‌ها، باید بتوانند مسائل اصلی جامعه را به‌درستی شناسایی کنند و برای حل آنها راهکار‌های عملی و قابل اجرا ارائه دهند. در مجموع، اگر به جوانان و نخبگان اعتماد واقعی داشته باشیم، مسئولیت در اختیارشان قرار دهیم و از آنها حمایت کنیم، قطعاً می‌توانیم از این ظرفیت ارزشمند در مسیر حل مشکلات جامعه و پیشرفت کشور به‌خوبی استفاده کنیم.

چگونه می‌توان فرهنگ بسیجی را به نسل‌هایی که تجربه مستقیمی از دوران دفاع‌مقدس ندارند، منتقل کرد؟

فرهنگ بسیجی صرفاً مختص دوران دفاع‌مقدس نیست. اگرچه در دوران هشت سال دفاع‌مقدس، جلوه‌های ارزشمندی از ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی جوانان کشورمان را شاهد بودیم، اما این فرهنگ پیش از انقلاب وجود داشته و پس از انقلاب نیز در عرصه‌های مختلف خودش را نشان داده است. در دوران دفاع‌مقدس، کشور ما در شرایطی قرار داشت که با وجود محدودیت امکانات و حمایت گسترده بسیاری از کشور‌ها از رژیم عراق، جوانان ایرانی با تکیه بر روحیه ایثار و مقاومت توانستند حماسه بزرگی را رقم بزنند. در ادامه نیز همین تفکر در عرصه‌هایی مانند سازندگی، مقابله با تحریم‌های اقتصادی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و دوران کرونا نقش مؤثری داشته است. بنابراین، برای انتقال این فرهنگ به نسل‌هایی که تجربه مستقیمی از دوران دفاع‌مقدس ندارند، باید زمینه آشنایی عملی و ملموس آنها را با این ارزش‌ها فراهم کنیم. یکی از برنامه‌های مؤثر در این زمینه، اردو‌های راهیان‌نور و اردو‌های جهادی است که فرصت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ دفاع‌مقدس، سختی‌ها و مقاومت نسل‌های گذشته فراهم می‌کند. برای مثال، در برنامه‌ریزی اردوی راهیان‌نور دانش‌آموزی امسال، تلاش کردیم علاوه بر بازدید از یادمان‌های دفاع‌مقدس، موضوعاتی مانند روایت دوران پهلوی، چرایی وقوع انقلاب اسلامی، دستاورد‌های انقلاب، روایت جنگ رمضان و پیشرفت‌های کشور را نیز در برنامه قرار دهیم. همچنین بازدید از نمایشگاه هوافضا، موزه دفاع‌مقدس و برخی اماکن تاریخی و مذهبی را در نظر گرفتیم تا دانش‌آموزان با ابعاد مختلف تاریخ و پیشرفت کشور آشنا شوند. در کنار این برنامه‌ها، باید مسئولیت‌های واقعی به دانش‌آموزان واگذار کنیم و از ظرفیت آنها در مراسم‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های تبیینی استفاده کنیم. نکته مهم دیگر این است که شیوه انتقال مفاهیم به نسل جدید باید متناسب با روحیات و اقتضائات آنها باشد. به همین دلیل، لازم است برنامه‌های ما از حالت سنتی خارج شوند و به سمت فعالیت‌های متنوع، جذاب و تجربه‌محور بروند. برای نمونه، ما برنامه‌ای با عنوان «روایت حقیقت» طراحی کردیم که در آن تلاش شد دانش‌آموزان با واقعیت‌های تاریخی و عملکرد دوره‌های مختلف آشنا شوند؛ هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دوران پهلوی و هم موفقیت‌ها و کاستی‌های دوران پس از انقلاب. همچنین نمونه‌هایی از مدیریت‌های موفق و ناموفق را به آنها نشان دادیم تا خودشان با مشاهده و بررسی، به شناخت و درک بهتری برسند. اعتقاد من این است که برای انتقال فرهنگ بسیجی به نسل جدید، باید به‌جای تأکید صرف بر گفتار و شنیدن، زمینه مشاهده، تجربه و لمس این فرهنگ را فراهم کنیم. هرچه فعالیت‌های ما از نظر بصری و عملی غنی‌تر و متناسب‌تر با نگاه دانش‌آموزان باشد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و می‌توانیم این فرهنگ را به شکل عمیق‌تر و ماندگارتری به نسل آینده منتقل کنیم.

آیا شیوه‌های سنتی فعالیت‌های فرهنگی بسیج برای ارتباط با نسل جدید کافی است یا نیازمند بازنگری در روش‌ها و ابزار‌های ارتباطی هستیم؟

شیوه‌های سنتی فعالیت‌های فرهنگی بسیج به‌تنهایی دیگر پاسخگوی نیاز‌های نسل جدید نیستند. با تغییر نسل‌ها، ذائقه، نیاز‌ها و نوع نگاه افراد نیز تغییر می‌کند. عوامل مختلفی مانند رسانه، خانواده و نظام آموزشی در شکل‌گیری این تغییرات مؤثر هستند. بنابراین ما نیز باید متناسب با شرایط جدید، روش‌ها و ابزار‌های ارتباطی خودمان را به‌روز کنیم. نگاه ما در سازمان بسیج دانش‌آموزی این است که ابتدا باید ذائقه، علاقه‌مندی‌ها و نیاز‌های دانش‌آموزان را به‌درستی بشناسیم و سپس متناسب با آنها عرصه‌های فعالیت ایجاد کنیم. البته صرفاً ایجاد این عرصه‌ها کافی نیست، بلکه برنامه‌ها باید از نظر کیفیت و تخصص در سطح قابل قبولی باشند تا دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای حضور و همکاری انگیزه داشته باشند. برای مثال، در حوزه‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی، مهارت‌های تخصصی و فعالیت‌های رسانه‌ای تلاش کرده‌ایم زمینه حضور دانش‌آموزان را فراهم کنیم. در حوزه رادیو نیز با برقراری ارتباط با صداوسیما به دنبال این هستیم که دانش‌آموزان مستعد را شناسایی کنیم و آنها را به فرصت‌هایی متصل کنیم که زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایشان را فراهم کند. اعتقاد ما این است که هر فعالیتی باید یک مسیر مشخص و هدفمند داشته باشد و در نهایت به پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان منجر شود. نکته مهم دیگر این است که هدف ما صرفاً پرورش دانش‌آموزان در یک بُعد نیست. برای مثال، نمی‌خواهیم دانش‌آموزی فقط از نظر علمی رشد کند یا صرفاً در فعالیت‌های اجتماعی فعال باشد، بلکه باید بتوانیم زمینه رشد چندبعدی آنها را فراهم کنیم. یک دانش‌آموز نخبه علاوه بر توانمندی علمی، باید از مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی نیز برخوردار باشد. حتی ممکن است فردی از نظر علمی بسیار موفق باشد، اما به دلیل ضعف در ارتباط‌گیری و تعامل با دیگران نتواند به جایگاه و اهداف موردنظر خود برسد. بنابراین، ما باید با استفاده از ابزار‌های نوین، فضای مجازی، رسانه‌ها و فناوری‌های روز، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی خود را متنوع‌تر کنیم و زمینه بروز استعداد‌های مختلف دانش‌آموزان را فراهم آوریم. در مجموع، هدف اصلی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی این است که دانش‌آموزان را به افرادی توانمند، چندبعدی و اثرگذار در جامعه تبدیل کنیم و برای رسیدن به این هدف، بازنگری در روش‌ها و استفاده از ابزار‌های متناسب با نیاز‌های نسل جدید ضروری است.

در نهایت، چه چشم‌اندازی برای تبدیل فرهنگ بسیجی به یک فرهنگ عمومی، اخلاق‌محور، اجتماعی و پیش‌برنده در جامعه ترسیم می‌کنید؟

فرهنگ بسیجی، فرهنگی است که ارتباط مستقیمی با فطرت پاک انسان دارد. اعتقاد من این است که اگر این فرهنگ به‌درستی و بدون نگاه‌های سلیقه‌ای و نژادپرستانه معرفی شود، نه‌تنها در ایران، بلکه در جوامع مختلف جهان نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. نمونه‌هایی از این تفکر را می‌توان در تحولات کشور‌های مختلف، از جمله کشور‌های اسلامی و اروپایی و همچنین حمایت‌های مردمی از مردم فلسطین مشاهده کرد. ممکن است در نقاط مختلف دنیا نام‌های متفاوتی برای این تفکر به کار برده شود، اما آنچه اهمیت دارد، ماهیت و ویژگی‌های اصلی آن است. البته ممکن است به دلایل مختلف، از جمله فضاسازی‌های رسانه‌ای، در ذهن برخی افراد نگاه مثبتی نسبت به نام بسیج شکل نگرفته باشد؛ اما باید توجه داشت که اصل فرهنگ بسیجی، تفکری مبتنی بر اخلاص، ایثار، مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌مداری و دغدغه‌مندی است. چنین تفکری می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری افراد و جوامع و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت آنها شود. اگر به دستاورد‌های کشورمان در طول بیش از چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نگاه کنیم، پیشرفت‌هایی را در عرصه‌های علمی، پزشکی، فناوری نانو، صنایع موشکی و حوزه‌های مختلف دیگر مشاهده می‌کنیم که با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها به دست آمده‌اند. اعتقاد من این است که یکی از عوامل مهم این پیشرفت‌ها، همان تفکر بسیجی و روحیه‌ای است که از «نشد» ها، «شد» می‌سازد و غیرممکن‌ها را به ممکن تبدیل می‌کند. نمونه این روحیه را می‌توان در زندگی شهدای دانشمند هسته‌ای، شهدای دفاع‌مقدس و شخصیت‌هایی مانند شهید محسن حججی و شهید ابراهیم هادی مشاهده کرد. نکته مهم این است که اگر بخواهیم فرهنگ بسیجی به یک فرهنگ عمومی، اخلاق‌محور و پیش‌برنده در جامعه تبدیل شود، ابتدا باید خودمان به آن اعتقاد عملی داشته باشیم. صرف صحبت‌کردن از این ارزش‌ها کافی نیست، بلکه باید در رفتار و عملکرد خودمان اخلاص، صداقت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم را نشان دهیم.