جوان آنلاین: «بسیج» یک ارتش ۲۰ میلیونی برای حفظ وطن در مقابل حمله نظامی بیگانگان است. «بسیج» یک پایگاه منسجم برای ایجاد نظم و آرامش در محله و شهر هنگام وقوع بحران است. «بسیج» یک گروه متخصص برای توسعه علمی و فناوری کشور در همه زمینه‌هاست. «بسیج» یک گروه جهادی برای محرومیت‌زدایی است. «بسیج» یک گروه امدادی برای کمک به همنوعان در حوادث غیرمترقبه است. «بسیج» یک فرد، یک خانواده، یک جامعه مؤمن و مخلص، باانگیزه و مسئولیت‌پذیر، دلسوز و مهربان، فداکار و ایثارگر، دیگرخواه و نوع‌دوست است. «بسیج» یک زندگی متعالی در مرز بندگی و بالندگی با هدف سازندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی است.

آری، زندگی فراتر از تکرار روزمرگی‌های مادی و گذار از زمان‌های بی‌هدف، تجربه‌ای است که معنا را در پیوند میان «خود» و «دیگری» می‌جوید. در میان انبوه سبک‌های زیستن که جهان امروز با آنها بسیاری از ما را سرگرم کرده است، نوعی از زیستن وجود دارد که نه بر پایه «من»، بلکه بر مدار «ما» می‌چرخد؛ زیستی که در آن، مرز میان فرد و جامعه، میان نیاز‌های شخصی و وظایف اجتماعی، با رشته‌های ظریف ایمان و ایثار گره خورده است. ما از این سبک زندگی سخن می‌گوییم؛ سبکی که در فرهنگ ما، با نام «بسیج» پیوند خورده است، اما نه به معنای واژه‌ای محدود در تقویم‌های سیاسی، بلکه به مثابه یک «هنر زیستن.»

بسیج، در عمیق‌ترین لایه‌های معنایی خود، نقطه‌ای است که در آن «بندگی» به «بالندگی» بدل می‌شود. بندگی، به معنای تسلیم در برابر حق و حقیقت، تنها یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه محرکی است که انسان را از زمین خودخواهی به آسمان تعالی می‌برد. وقتی فرد، زندگی خود را در مدار بندگی خداوند و خدمت به خلق قرار می‌دهد، در واقع در حال بازتعریف مفهوم «خود» است. او یاد می‌گیرد که زیستن، یعنی تبدیل شدن به پلی برای عبور دیگران، یعنی تبدیل شدن به دستی که در لحظات بحران، لرزش زندگی را مهار می‌کند و به دیگران آرامش می‌بخشد. این همانجایی است که «بالندگی» رخ می‌دهد؛ جایی که انسان با گذشتن از مرز‌های تنگ منافع شخصی، به شکلی از رشد روحی دست می‌یابد که هیچ مادیاتی قادر به توصیف آن نیست، اما این بالندگی، تنها در خلوت نیایش‌ها معنا نمی‌یابد، بلکه در میدان «سازندگی» متجلی می‌شود. سبک زندگی بسیجی، سبکی است که در آن، ایمان، دست‌ها را به کار می‌گیرد. این سبک، در میان هیاهوی مدرنیته که انسان را به مصرف‌گرایی و انزوا سوق می‌دهد، ندا می‌دهد که معنای واقعی زندگی در «ساختن» است؛ ساختن امنیت، ساختن اعتماد، ساختن پیوند‌های اجتماعی و ساختن آینده‌ای که در آن، هیچ‌کس تنها نماند. پنجم آذر، روز بسیج مستضعفین، انگیزه خوبی است تا با نگاهی جامع، «بسیج» و «فرهنگ بسیجی» را نه فقط در جایگاه یک نهاد سازمانی و تشکیلاتی، بلکه به عنوان منشی تحول‌گرا و انسان‌دوستانه و مصداق کاملی از زندگی تعالی‌جویانه به نقد و بررسی بنشینیم.