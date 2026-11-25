جوان آنلاین: مسئول سابق سیاسی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی تهران مرکز معتقد است بسیج پیش از آنکه یک سازمان یا تشکیلات رسمی باشد، فرهنگ و تفکری مبتنی بر اخلاص، نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم و کشور است که محدود به اعضای رسمی این مجموعه نیست و در رفتار پزشک، مهندس، وکیل، قاضی و هر فردی که تخصص و توان خود را برای رفع مشکلات جامعه به کار می‌گیرد نیز ظهور پیدا می‌کند و شکل‌گیری این فرهنگ از انتخاب‌های کوچک و عادت‌های فردی آغاز می‌شود و با پیوند افراد دارای انگیزه‌های پاک، به حرکت‌های اجتماعی بزرگ و اثرگذار می‌انجامد.



دانیال کریمی، مسئول سابق سیاسی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی تهران مرکز، در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره مفهوم فرهنگ بسیجی و تفاوت آن با عضویت سازمانی در بسیج گفت: براساس فرمایشات رهبر شهیدمان، بسیج بیش از آنکه یک ساختار یا سازمان باشد، یک فرهنگ و تفکر است که می‌تواند در وجود افرادی متجلی شود که عضو ساختار رسمی بسیج هستند و همچنین در میان کسانی حضور داشته باشد که هیچ‌گونه عضویت تشکیلاتی در این مجموعه ندارند.

وی افزود: چه‌بسا پزشکان، مهندسان، وکلا، قضات و افرادی از سایر اقشار جامعه که با نهایت اخلاص، نوع‌دوستی و انگیزه خدمت به مردم و کشور فعالیت می‌کنند، این افراد سال‌ها برای کسب علم و تخصص تلاش کرده‌اند و اکنون توان علمی و حرفه‌ای خود را در مسیر توسعه کشور، خدمت به مردم، رفع مشکلات جامعه و انجام امور خیرخواهانه به کار می‌گیرند، بنابراین چنین افرادی نیز حامل فرهنگ بسیجی هستند و عضویت رسمی در یک مجموعه، شرط برخورداری از این تفکر محسوب نمی‌شود. کریمی تصریح کرد: وقتی به فرمایشات رهبر شهیدمان و همچنین بیانات شهدا، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، درباره بسیج و بسیجی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از این تعابیر بر فرهنگ و تفکر بسیجی تمرکز دارد و فقط بخشی از آنها به اقتضائات ساختار سازمانی بسیج مربوط می‌شود، چراکه آنچه اهمیت اساسی دارد، روحیه و فرهنگی است که باید در جامعه گسترش پیدا کند.

فرهنگ بسیجی در رفتار اجتماعی شناخته می‌شود

وی ادامه داد: فرهنگ بسیجی زمانی در جامعه گسترش پیدا می‌کند که مردم آثار و نتایج آن را در رفتار و عملکرد افراد مشاهده کنند، برای مثال در حوادث و بحران‌هایی همچون کرونا، جنگ، زلزله و سیل، افرادی با روحیه خیرخواهی و نوع‌دوستی به میدان می‌آیند و بدون چشمداشت برای کمک به مردم تلاش می‌کنند، در مناطق محروم حضور پیدا می‌کنند و برای کاهش مشکلات دیگران از تخصص، امکانات و حتی توان جسمی خود استفاده می‌کنند. مسئول سابق سیاسی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی تهران مرکز گفت: در چنین موقعیت‌هایی، مردم با مشاهده رفتار این افراد، آنها را با فرهنگ بسیجی می‌شناسند، ممکن است فردی هیچ‌گاه عضو رسمی بسیج نبوده باشد، اما وقتی برای کمک به دیگران وارد میدان می‌شود، باری از دوش مردم برمی‌دارد و برای حل مشکلات آنها وقت و توان خود را صرف می‌کند، جامعه نیز همین رفتار را به‌عنوان یک رفتار بسیجی می‌شناسد، به همین دلیل نباید تعریف بسیجی را صرفاً به عضویت در یک ساختار محدود کنیم.

سبک زندگی بسیجی از انتخاب‌های کوچک آغاز می‌شود

کریمی در تشریح چگونگی شکل‌گیری رفتار بسیجی اظهار کرد: برای فهم این موضوع باید به عادت‌ها و انتخاب‌های روزمره انسان توجه کنیم، سبک زندگی بسیجی یک‌باره و صرفاً با حضور در یک تشکیلات شکل نمی‌گیرد، بلکه ریشه آن در انتخاب‌هایی است که فرد در زندگی شخصی و اجتماعی خود انجام می‌دهد، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که با دوراهی‌های اخلاقی و انسانی روبه‌رو می‌شود.

وی توضیح داد: انسان در خلوت خود و در موقعیت‌های مختلف زندگی با انتخاب‌هایی مواجه می‌شود که هرکدام می‌توانند مسیر رفتاری و شخصیت او را شکل دهند، برای مثال فرد باید تصمیم بگیرد در مسیری حرکت کند که به خدمت و پیشرفت کشور منتهی می‌شود یا خدای‌ناکرده رفتاری داشته باشد که به منافع عمومی آسیب برساند، همچنین وقتی فرد نیازمندی برای دریافت کمک به او مراجعه می‌کند، باید انتخاب کند که بی‌تفاوت از کنار درخواست او عبور کند یا برای رفع مشکلش وقت بگذارد و قدمی برای حل آن بردارد. کریمی افزود: مجموع همین انتخاب‌های کوچک و خرده‌عادت‌هایی که در خلوت فردی یا محیط‌های محدود اجتماعی شکل می‌گیرند، به‌تدریج رفتار انسان را می‌سازند و در نهایت به شکل‌گیری شخصیت و منش او منجر می‌شوند، در واقع فرهنگ بسیجی پیش از آنکه در قالب یک عنوان یا مسئولیت سازمانی تعریف شود، باید در رفتار روزمره افراد نهادینه شده باشد.

حرکت‌های بزرگ از جمع‌های کوچک شکل می‌گیرند

وی با اشاره به نقش جمع‌های انسانی در گسترش فرهنگ بسیجی گفت: وقتی افرادی با چنین ویژگی‌هایی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، زمینه شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ اجتماعی فراهم می‌شود، ممکن است در ابتدا دو یا سه نفر و حتی یک جمع ۱۰ نفره با انگیزه خدمت، نگاه مؤمنانه، روحیه نوع‌دوستی و احساس مسئولیت کنار یکدیگر قرار بگیرند، اما همین جمع کوچک، اگر بر پایه نیت پاک و اخلاص شکل گرفته باشد، ظرفیت ایجاد یک حرکت گسترده را خواهد داشت.

او ادامه داد: این افراد به دلیل برخورداری از انگیزه‌های مشترک و نگاه خیرخواهانه، می‌توانند اشخاص دیگری را نیز به فعالیت‌های خود جذب کنند، زیرا آنچه در چنین جمع‌هایی برای دیگران جاذبه ایجاد می‌کند، صرفاً عنوان تشکیلاتی یا امکانات موجود نیست، بلکه رفتار، منش و نیت اعضای آن است، مردم وقتی صداقت و اخلاص را در عملکرد یک گروه مشاهده می‌کنند، به آن اعتماد و برای همراهی با آن انگیزه پیدا می‌کنند. کریمی تأکید کرد: البته اگر ناخالصی وارد این جمع‌ها شود و انگیزه‌های شخصی، منفعت‌طلبی یا نگاه‌های غیرخیرخواهانه جایگزین نیت خدمت شود، همین مسئله به‌تدریج موجب فاصله گرفتن افراد خواهد شد، حتی ممکن است فعالیت‌های انجام‌شده نیز اثرگذاری لازم را نداشته باشند، بنابراین حفظ اخلاص در جمع‌های فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت اساسی است. مسئول سابق سیاسی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی تهران مرکز با اشاره به تأکید شهدا بر اهمیت اخلاص در فعالیت‌های جمعی بیان کرد: اگر یک مجموعه فرهنگی با وجود تلاش‌های فراوان، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد یا آن برکت و اثرگذاری مورد انتظار را ندارد، اعضای آن باید پیش از هر چیز به خودشان رجوع کنند و ببینند نیت آنها از فعالیت‌ها چه بوده است، باید بررسی کنند که آیا واقعاً برای خدمت به مردم و انجام کار خیر وارد میدان شده‌اند یا انگیزه‌های دیگری در فعالیت‌هایشان دخالت داشته است، این بازنگری درونی کمک می‌کند تا مجموعه‌ها از آسیب‌های احتمالی فاصله بگیرند و مسیر فعالیت خود را اصلاح کنند. کریمی تصریح کرد: اخلاص، خیرخواهی، نوع‌دوستی، نگاه مؤمنانه، روحیه برادری و احساس مسئولیت در قبال جامعه و کشور، مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی هستند که فرهنگ بسیجی را شکل می‌دهند و این ویژگی‌ها باید در رفتار اعضای یک مجموعه دیده شوند و به‌تدریج در روابط اجتماعی آنها نیز گسترش پیدا کنند. وی با تفکیک عضویت تشکیلاتی از برخورداری از فرهنگ بسیجی گفت: ممکن است فردی در ساختار رسمی بسیج عضویت نداشته باشد، اما در عمل تمام ویژگی‌های یک بسیجی واقعی را در رفتار خود نشان دهد، بنابراین نباید صرفاً بر اساس عنوان و جایگاه سازمانی درباره افراد قضاوت کرد.