عکس‌العمل مثبت مردم و میزان اعتماد آنها به مجموعه‌های اجتماعی مانند بسیج، در شرایط مختلف متفاوت است. شاید لازم نباشد مردم هر روز نسبت به یک حرکت یا برنامه مثبت، ابراز نظر یا عکس‌العمل آشکاری داشته باشند، اما بدون شک، واکنش اصلی و باطنی آنها ریشه در محکمات ایمانی و قلبی‌شان دارد. این نشانه‌ها در شرایط سخت و بحرانی، مانند جنگ‌ها و فشار‌هایی که دشمنان از داخل یا خارج ایجاد می‌کنند خود را بروز می‌دهند و آشکار می‌شوند

جوان آنلاین: در بحران‌هایی مثل جنگ‌های اخیر ۱۲ روزه و رمضان، حضور مردمی که بی‌تفاوت از کنار اتفاقات نگذشتند و برای کمک، دفاع از کشور و همراهی با یکدیگر پای کار آمدند، بیش از همیشه به چشم آمد و می‌آید. این جان‌فدایی‌ها نشان از اعتماد و احساس تعلق مردم ظرفیت بزرگی برای عبور از دشواری‌هاست، اما این اعتماد یک شبه پیش نیامد و وقتی مجموعه‌هایی مثل بسیج در کنار مردم قرار گرفتند و پیگیر مشکلات و نیاز‌های آنان شدند این حلقه اعتماد شکل گرفت. پنجم آذر، سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین است؛ مجموعه‌ای که از ابتدا بر حضور و مشارکت مردم تکیه‌داشت. اما این همراهی چگونه شکل می‌گیرد و چه چیزی مردم را به میدان می‌آورد تا در روز‌های سخت، بی‌تفاوت از کنار مشکلات نگذرند؟ سردار علی ناظری، مشاور سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های سپاه و بسیج معتقد است، واکنش‌های قلبی مردم در بحران‌ها را باید نشانه‌ای از اعتماد آنان دانست. اعتمادی که با حضور در کنار مردم و پیگیری نیازهایشان تقویت می‌شود. در این گفت‌و‌گو درباره ریشه‌های این اعتماد و نقش بسیج در گسترش مشارکت اجتماعی با وی صحبت کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

بسیج در نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، صرفاً یک سازمان یا نیروی دفاعی نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد. این نگاه را چگونه می‌توان توضیح داد و بسیج از چه جایگاهی در تحقق نقش مردم در پیشرفت و اداره کشور برخوردار است؟

این فرمان در شرایطی صادر شد که پس از تسخیر سفارت امریکا و لانه جاسوسی در ۱۳آبان همان سال، تهدید‌های امریکا علیه ایران افزایش یافته بود. صدور این فرمان یکی از اقدامات آینده‌نگرانه امام راحل (ره) در به فعلیت رساندن بخش بزرگی از قدرت مردم در عرصه دفاع، سازندگی و پیشرفت کشور بود. کلمه طیبه بسیج در نگاه امام‌راحل و امام شهیدمان، از عمق و لایه‌های چندگانه‌ای برخوردار است. نگاه امامین انقلاب‌اسلامی به بسیج را می‌توان از سه بعد فقهی، سیاسی و تمدنی بررسی کرد. آنها بسیج را صرفاً یک مفهوم ساده و بسیط نمی‌دانستند بلکه بسیج در نگاه آنان، هم یک تفکر و اندیشه است، هم یک روش و راه‌حل و هم یک ساختار و سازمان.

از بعد فقهی، امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (ره) برای منزلت و کرامت انسان‌ها و مردم اهمیت فراوانی قائل بودند. آنها بر اختیار و مسئولیت انسان‌ها در پیمودن مسیر منزلت و کرامت انسانی و تبدیل نشدن به طاغوت، از طریق آگاهی بخشی و انتخاب آزادانه در تعیین سرنوشت خود، تأکید داشتند. حتی در تحقق برخی احکام شرعی نیز عرف سالم را مؤثر می‌دانستند و به پیامد‌های آن توجه داشتند. از بعد سیاسی، آن بزرگواران به نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و اجرای احکام دین توجه ویژه داشتند. ایشان قیام مردم و حرکت انقلابی آنان در مقابله با طاغوت زمان را ناشی از آگاهی و اراده آزادانه مردم می‌دانستند. نگاه تمدنی به مردم نیز در همین راستاست. به این معنا که مردم باید مسیر پیشرفت و ترقی و تبدیل‌شدن به یک جامعه آرمانی و ایمانی یعنی تمدن را آگاهانه و آزادانه و با تلاش خود طی کنند. در تکمیل این بحث باید بگویم بسیج به‌عنوان یک تفکر و اندیشه، به معنای تفکر انقلابی، عدالت‌خواهانه، محروم‌گرا، ضدظلم و مقابله با استکبار جهانی است. مردم انقلابی و بسیجی کسانی هستند که این تفکر و اندیشه را در خود می‌پرورانند و به دنبال تحقق آن هستند. از سوی دیگر، بسیج به عنوان یک روش و راه‌حل، به معنای حضور آگاهانه و داوطلبانه مردم برای تحقق آرمان‌ها و منافع ملی و ورود به میدان کار و عمل موردنیاز نظام و جامعه است. حضوری که در آن افراد با همه توان و امکانات خود جان‌فدا هستند. بسیج به عنوان یک ساختار و سازمان نیز برای تشخیص نیاز‌ها و مسائل جامعه و سازماندهی آحاد مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی فعالیت می‌کند. اگر بخواهم برای این سه ویژگی نمونه‌ای ذکر کنم، نخستین مثال دوران دفاع‌مقدس است که همه این ویژگی‌ها در آن به‌روشنی دیده شد. نمونه امروزی آن نیز حضور آگاهانه و داوطلبانه اقشار مختلف مردم در دفاع دوم و سوم و همچنین حضور آنان در میدان‌های شهر‌ها و روستاهاست.

با این توضیحات حال بفرمایید، چه عواملی باعث می‌شود مردم به این مجموعه پرظرفیت اعتماد کنند و برای همکاری با آن احساس اطمینان داشته باشند؟

یک سازمان یا مجموعه اجتماعی مانند بسیج، در قدم اول باید درباره اهداف، برنامه‌ها و ضرورت وجودی خود به مردم آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کند. در قدم بعدی باید از افراد و عناصری در فعالیت‌های خود استفاده کند که با اهداف و برنامه‌های آن متناسب و به آنها معتقد باشند. سوم اینکه حتی‌المقدور به برنامه‌ها و شعار‌هایی که مطرح کرده و وعده‌هایی که به مردم داده است، عمل کند. سازمان بسیج به عنوان یک نهاد شناخته شده مردمی و اجتماعی، باید در برنامه‌های خود از عناصر بسیجی و انقلابی یعنی افرادی که عدالت‌خواه، محروم‌گرا و استکبارستیز هستند استفاده کند. همچنین وقتی وعده‌ای می‌دهد برای مثال قول ایجاد امنیت در محله و برخورد با افراد مزاحم را می‌دهد که موجب ناامنی می‌شوند یا وعده ارائه خدمات به اهالی محله را مطرح می‌کند، باید تلاش کند برنامه خود را به‌طور کامل اجرا کند و در انجام آن سستی صورت نگیرد. برای مثال، اگر قرار است بخشی از مردم تحت پوشش برنامه‌های حمایتی بسیج قرار بگیرند از جمله در طرح حمایت از خانواده‌های محروم یا کمک‌های مؤمنانه، باید این حمایت به درستی و به طور کامل انجام شود. باید به قولی که به مردم داده می‌شود؛ عمل کرد. بدون شک اگر این مراحل به درستی طی شود، مردم احساس مثبتی نسبت به آن مجموعه پیدا می‌کنند و اطمینان خاطر در آنها به وجود می‌آید.

چرا گاهی فعالیت‌های خیرخواهانه، با وجود نیت مثبت، نمی‌توانند اعتماد و همراهی مردم را جلب کنند؟ چه رفتار‌هایی ممکن است میان یک مجموعه اجتماعی و مردم فاصله ایجاد کند؟

قاعدتاً فعالیت‌های خیرخواهانه نباید نتیجه‌ای جز اطمینان بخشی و جلب اعتماد مردم داشته باشند مگر اینکه فضای خدمت رسانی دچار آلودگی‌های سیاسی یا شبهه پراکنی بیگانگان خارجی شده باشد. متأسفانه یکی از بی‌توجهی‌های برخی مسئولان، دنبال‌کردن اغراض سیاسی حتی در حوزه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی علیه نهاد‌های مردمی و خدمتگزاری مانند بسیج می‌باشد. این رفتار باعث می‌شود ارزش کار‌ها در نگاه مردم کاهش پیدا کند. موضوعی که دقیقاً همان هدفی است که دشمن دنبال می‌کند. البته همانطور که اشاره شد، حضور افراد ناصالح و نامتناسب در فعالیت‌ها، حتی فعالیت‌های خیرخواهانه، ممکن است مانع جلب اعتماد مردم شود. بنابراین این نکته بسیار مهم و اساسی است که در انتخاب افراد و سپردن مسئولیت‌ها به آنها دقت شود.

چگونه می‌توان فعالیت‌های بسیج را با نیاز‌های واقعی هر محله و اولویت‌هایی که خود مردم تعیین می‌کنند، هماهنگ کرد؟

اگر بسیج را به عنوان یک روش و راه‌حل بپذیریم، نقش مردم هر محله با حضور در مساجد و پایگاه‌های مقاومت و با استفاده از ظرفیت بزرگان، نخبگان و سرآمدان محله، در شناخت نیاز‌ها و مسائل و اولویت‌بندی آنها، نقشی اصلی و تعیین کننده خواهد بود. همانطور که اشاره شد، باید افراد هر محله نسبت به اهداف و برنامه‌های خدمت‌رسانی سازمان بسیج در محله خود آگاهی و توجیه لازم را داشته باشند و به صورت رسمی از آنها برای همکاری و همیاری دعوت شود. بدون شک، ارتباط گرفتن با مردمی که سلیقه‌ها، عقاید و فرهنگ‌های متفاوتی دارند به افرادی با بینش و سعه صدر بالا نیاز دارد. همچنین باید این موضوع برای مسئولان و مجموعه بسیج پذیرفته شده باشد که جمع‌بندی و نظر اکثریت افراد یک محله، حتی اگر با نظر بسیج مخالف باشد باید مورد احترام قرار بگیرد و مجموعه بسیج خود را به اجرای آن ملتزم بداند. ممکن است در برخی حوادث و اتفاقات، نظر مردم متفاوت از نظر مسئولان باشد، اما رهبری جامعه خود را به نظرات مردم ملتزم می‌داند. امامین انقلاب نیز در طول حیات سیاسی خود در نظام مقدس جمهوری‌اسلامی، همواره به انتخاب اکثریت مردم پایبند بوده‌اند. این رویکرد هم برای نظام و هم در میان مردم اعتمادبخش و اطمینان‌آور است و هم در مجموعه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی مانند سازمان بسیج می‌تواند چنین اثری داشته باشد.

بنابراین شنیدن نقد‌ها و خواسته‌های مردم در فعالیت‌های اجتماعی بسیج می‌باید جایگاه ویژه داشته باشد. چگونه این شنیدن‌ها را به اصلاح واقعی در عملکرد تبدیل کرد؟

با قاطعیت می‌توان گفت مردم و جامعه نسبت به آینده خود و آینده کشورشان متعهد هستند و از طرفی، مجموعه‌ها و نهاد‌های انقلابی و خدمت‌رسانی مانند سازمان بسیج را به‌خوبی می‌شناسند. بنابراین، مسئولان بسیج نباید از ارتباط با اقشار مختلف مردم و شنیدن انتقادات آنها نگرانی داشته باشند. نباید نگران باشند که مبادا این انتقادات به جایگاه بسیج لطمه بزند یا اعتماد مردم را از بین ببرد. بسیاری از نقطه نظرات مردمی، چه از سوی افراد عادی و چه از سوی نخبگان و دلسوزان جامعه، با هدف رفع معایب و اصلاح کار‌ها و برنامه‌ها مطرح می‌شود. بنابراین، مسئولان باید این نظرات را فرصتی برای اصلاح عملکرد خود بدانند و از آنها استقبال کنند. البته این موضوع را باید از نقطه نظرات سیاسی و جانب گرایانه برخی افراد که تحت‌تأثیر شبهه آفرینی دشمنان بیگانه یا خودفریفتگان قرار دارند، تفکیک کرد.

احترام به این تفاوت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی مردم چه نقشی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت آنها در فعالیت‌های جمعی داشته باشد؟

کشور عزیز ایران سرزمینی است که در آن انواع تفاوت‌های قومی، نژادی، دینی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد. اگر نگاه ما به این تفاوت‌ها، خدای نکرده نگاهی تهدید محور باشد، کشور، نظام حاکم و مردم همواره با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد و هیچ کس در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی خوشی نخواهد دید. اما امروز نظام مقدس جمهوری‌اسلامی، رهبری نظام و مسئولان به این تفاوت‌ها به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند و آنها را جزء ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت نظام و کشور می‌دانند. به ویژه اینکه دامنه جغرافیایی و جمعیتی بخشی از این ظرفیت‌های طبیعی و انسانی به کشور‌های همسایه نیز متصل است. بنابراین، نگاه فرصت محور نظام به فراهم کردن زمینه حضور همه مجموعه‌های انسانی در اقصی نقاط کشور و مشارکت آنها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و انتخابات، تأثیرات مثبت و اعتمادسازی در میان مردم، حتی مردم کشور‌های همسایه، داشته است. البته در این زمینه نیز دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه بیکار ننشسته‌اند و مسئولان نباید خدای نکرده از این موضوع غافل شوند.

حال بفرمایید، از کجا می‌توان فهمید که فعالیت‌های یک مجموعه اجتماعی مانند بسیج، به اعتماد عمومی و مشارکت مردم منجر شده است؟ چه نشانه‌هایی را باید در زندگی محله و رفتار مردم جست‌و‌جو کرد؟

عکس‌العمل مثبت مردم و میزان اعتماد آنها به مجموعه‌های اجتماعی مانند بسیج، در شرایط مختلف متفاوت است. شاید لازم نباشد مردم هر روز نسبت به یک حرکت یا برنامه مثبت، ابراز نظر یا عکس‌العمل آشکاری داشته باشند، اما بدون شک، واکنش اصلی و باطنی آنها ریشه در محکمات ایمانی و قلبی شان دارد. این نشانه‌ها در شرایط سخت و بحرانی، مانند جنگ‌ها و فشار‌هایی که دشمنان از داخل یا خارج ایجاد می‌کنند خود را بروز می‌دهند و آشکار می‌شوند. ما این واکنش‌های باطنی و قلبی مردم ایران را در شرایط بحرانی، از جمله در جنگ‌های ۱۲‌روزه و ۴۰ روزه، در قبال نظام جمهوری‌اسلامی، رهبری معظم، نیرو‌های مسلح و بسیج، در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و حضور شبانه روزی آنها در صحنه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌ها مشاهده کردیم. نشانه‌هایی از جان‌فدایی مردم که همچنان ادامه خواهد داشت.