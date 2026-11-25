جوان آنلاین: یک روز صبح آب با بی‌رحمی وارد شهر شد. وقتی همه خواب بودند، کوچه و خیابان در برابر سیل راه‌افتاده، بی‌پناه شد و بسیاری از خانه‌های مردم را آب گرفت. عده‌ای جان باختند، عده‌ای مفقود و خانه‌های زیادی در هجوم سیل ویران شد. آن زمان تا دستورالعمل‌های دولتی و فرامین اجرایی صادر شود، مردم خودشان دست به کار شدند. آنها می‌دانستند در هر خانه چند نفر ساکن هستند. اهالی را می‌شناختند و می‌توانستند مفقودشده‌ها را اعلام کنند. مردم پای کار آمدند. یکی جلوی مسیر آب را می‌بست. عده‌ای قایق‌های صیادی‌شان را به آق‌قلا آوردند تا عبور و مرور روی سطح آب آسان شود و عده‌ای پا به پای امدادگران، آوار از چهره خانه‌های ویران برمی‌داشتند. عده‌ای اقلام ضروری را توزیع می‌کردند و عده‌ای به آسیب‌دیده‌ها رسیدگی می‌کردند. چیزی که آن روز مردم را نجات داد، همبستگی و کنار هم ماندنشان بود. در میان اهالی، یک گروه فعال از همان ساعات اول سیل، پای کار آمد و به خدمت‌رسانی و اسکان حادثه‌دیده‌ها پرداخت. اینجا بود که بسیج مردمی معنی شد.

نمونه‌های مشابه با حادثه آق‌قلا زیاد است. بسیج مردمی در زلزله پل ذهاب صدایشان را گماشتند و هر کسی هر کار که در توانش بود برای مردم می‌کرد. برخی در اوج حادثه کنار مردم بودند. یکی به بچه‌ها می‌رسید، یکی به سالخورده‌ها خدمات می‌داد و یکی... یک ایران بسیج شده بود تا مردم سرپل ذهاب رنج کمتری بکشند.

فعالیت جهادی روانشناس‌هایی که می‌خواستند بار روانی این آسیب را برای بازمانده‌ها کم کنند. مربی‌های کودک که حتی وقت می‌گذاشتند و در چادر‌ها و همان امکانات کم با آنها بازی می‌کردند و تاب‌آوری و تحمل سوگ را یادشان می‌دادند؛ و این تنها دو نمونه از بسیج مردمی بود. نهادی که برخاسته از مردم و برای خدمت به مردم است. مثل وقتی که ایران درگیر یک جنگ ناعادلانه شد. آن زمان شاید داغ عزیزان و خانه‌های ویران چشم‌مان را پر اشک می‌کرد، اما صحنه‌های جذابی از همدلی مردم آن غم را کم می‌کرد. همدلی مردم در جنگ ستودنی بود. یکی پتو‌ها را می‌شست. یکی قالیشویی داشت و قالی‌های زیر آوار مانده را می‌شست. یکی شیشه‌های شکسته را در محل عوض می‌کرد. یکی در آن روز‌های پرالتهاب، غذای گرم دست مردم می‌داد. خلاصه همه بسیج شده بودند تا غبار غم را از چهره شهر بشویند. وقتی هم که جنگ تمام شد، باز عده‌ای پای کار ماندند و تا رسیدن مردم به یک سرپناه امن تلاش کردند.

برای پررنگ کردن نقش بسیج در زندگی مردم باید آن را به درستی شناساند. بسیج فقط برای همدلی در روز‌های بحران نیست. کارش فقط خدمت‌رسانی و اسکان و... نیست. هر انسانی با هر شغل و جایگاهی می‌تواند در کنار شهروند بودن، یک بسیجی باشد که به وقت نیاز خدمات تخصصی خود را در اختیار دیگران بگذارد. بسیج، یعنی پزشک متخصصی که به مناطق محروم می‌رود و رایگان مردم را ویزیت می‌کند. بسیج، یعنی جراحی‌هایی که در شرایط سخت و مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود. بسیج یعنی مدرسه‌هایی که با پول و کمک مردم ساخته می‌شود.

باید مردم را پای کار آورد. باید حس کنند بسیج، یعنی خودشان نه انجام دستورات یک نهاد دیگر. در شرایط فعلی و زندگی شهری پرآسیب، لازم است دوباره نقش بسیج مردمی در مسجد و محله‌ها پررنگ شود. باید برای مردم محله کلاس‌های امداد و کمک‌های اولیه برگزار کرد تا در زمان بحران از پس مشکلات اولیه بربیایند. بسیج باید مردم محله را به خوبی بشناسد. هم ضعف‌ها و هم ظرفیت‌ها. اگر بداند در یک محله چه افرادی زندگی می‌کنند و چه توانایی‌هایی دارند، به وقت ضرورت می‌تواند بی‌معطلی از آنها کمک بگیرد. اگر خانواده‌های کم‌برخوردار در محله باشند، اهالی همان محله بهتر می‌توانند به آنها کمک کنند و اگر یک حادثه محلی رخ بدهد، اهل همان محل بهتر می‌توانند اوضاع را مدیریت کنند. اینکه در هر محله و کوچه چند سالمند، کودک یا حتی بیمار خاص زندگی می‌کند، کمک بزرگی به پروسه نجات و امداد خواهد کرد.

بسیج مردمی می‌تواند مانور‌های محلی برگزار کند تا آمادگی اهالی را به‌روزرسانی کرده و در شرایط... تا مردم بیشتر با این نهاد مردمی انس پیدا کنند و در زمان بحران بهتر به آن اعتماد کنند. بسیج می‌تواند در کنار مردم، سنت‌ها و جشن‌های ملی و مذهبی را احیا کرده و با کمک مردم محله مسابقات و جشن‌ها را برگزار کند. می‌تواند گروه‌های هنری و ورزشی محلی تشکیل بدهد. می‌تواند پلی باشد میان مردم و مسئولان که بیایند و حرف‌های مردم را بشنوند. بسیج می‌تواند از ظرفیت مردمی بودن استفاده کرده و محله و پارک‌ها را پاکسازی کند. می‌تواند جداسازی پسماند و مدیریت زباله‌ها را آموزش دهد. می‌تواند مردم را تشویق به درختکاری کند. روز درختکاری با همکاری نهاد‌های دولتی، نهال را در اختیار مردم محله بگذارد. بسیج می‌تواند بسته‌های معیشتی را همراهی خود اهالی محل، برای کم‌برخوردار‌ها تهیه کند و با حفظ کرامت، به دستشان برساند. می‌تواند صندوق‌های قرض‌الحسنه دایر کند و مشکلات کوچک مردم را با همان مبالغ اندک حل کند.

بسیج مردمی وقتی موفق است که مردم از همان اول در شناسایی نیاز‌ها و اولویت رفع مشکلات سهیم باشند و حتی بتوانند راهکار ارائه دهند. در نهایت، موفقیت بسیج مردمی را باید در میزان مشارکت و اعتماد مردم دانست. وقتی که بسیج از قالب روز‌های بحرانی به سطح زندگی روزمره مردم بیاید و تبدیل به شبکه‌ای شود که همیشه کنار مردم است، آن وقت مردم خودشان را از بسیج می‌دانند نه مهره‌ای چیده‌شده برای انجام دستورات.