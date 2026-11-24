رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل ۴۱ پرونده کیفری و حقوقی برای پیگیری جنایات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد و گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی شهدای میناب برگزار شد.

جوان آنلاین: ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی شهدای میناب، از تشکیل ۴۱ پرونده قضایی مرتبط با جنایات ارتکابی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد و گفت: این پرونده‌ها در دو بخش کیفری و حقوقی تشکیل شده‌اند و روند رسیدگی به آن‌ها با هدف اجرای عدالت و مجازات عاملان جنایت ادامه دارد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی شهدای میناب اظهار کرد: این پرونده با موضوع مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی تشکیل شده و امروز نخستین جلسه رسیدگی به آن برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: کیفرخواست در بخش عمده‌ای از پرونده‌های مرتبط صادر شده و پرونده‌های کیفری شهدای میناب، شهدای لامرد و لارستان، ناوگروه دنا و همچنین پرونده شهادت قاعد شهید امت و تعدادی از اعضای خانواده وی در نوبت رسیدگی قرار دارند.

رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی با رویکرد نتیجه‌محور

عتباتی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه تصریح کرد: فرایند رسیدگی باید با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌های یک دادرسی مستقل، قانونی و متقن در دستگاه قضایی انجام شود. ممکن است این روند زمان‌بر باشد و به برگزاری جلسات متعدد نیاز داشته باشد، اما رسانه‌ها می‌توانند نتایج بخشی از اقدامات قضایی را دنبال کنند.

وی با اشاره به پرونده حقوقی تشکیل‌شده علیه دولت آمریکا در موضوع بیماران پروانه‌ای که منجر به صدور رأی و ورود پرونده به مرحله اجرا شد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها را با نگاهی نتیجه‌محور، هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین‌المللی دنبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: احکامی که در دادگاه‌های داخلی صادر می‌شوند، علاوه بر برخورداری از اعتبار قانونی و قضایی در نظام حقوقی کشور، می‌توانند به‌عنوان اسناد قضایی در محاکم بین‌المللی نیز مورد استناد قرار گیرند.

درخواست عتباتی از حقوقدانان جهان برای محکومیت جنایات جنگی

عتباتی در ادامه با اشاره به مسئولیت قضات، وکلا و حقوقدانان در برابر جنایات علیه بشریت گفت: امروز جامعه جهانی و به‌ویژه جوامع حقوقی باید با نگاهی عمیق و مسئولانه ابعاد این جنایت فاجعه‌بار را بررسی کنند. ما با دولتمردان و مقامات نظامی و سیاسی بحثی نداریم، چراکه تکلیف آن‌ها روشن است و آنچه دادگاه درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند، مبنا و ملاک خواهد بود.

وی خطاب به قضات، وکلا و حقوقدانان سراسر جهان افزود: از همکاران قضایی خود در دنیا، قضات شریف، وکلای قانون‌مدار و حقوقدانانی که در مسیر عدالت و حق‌جویی فعالیت می‌کنند، انتظار داریم چشم خود را بر جنایات رخ‌داده در میناب، تهران، فارس و دیگر نقاط کشور نبندند.

عتباتی تأکید کرد: همه باید این جنایات را محکوم کنند و دستگاه قضایی را در مسیر شناسایی و به مجازات رساندن عاملان آن یاری دهند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با جنایت علیه بشریت مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی است، گفت: این مسئولیت انسانی، شغلی و حرفه‌ای بر اساس وجدان و شرافت قضایی بر دوش همه قرار دارد. فارغ از دین، مذهب، نژاد، کشور و تابعیت، همه وجدان‌های بیدار و انسان‌های آزاده باید در برابر جنایت علیه انسانیت و بشریت فریاد اعتراض سر دهند و این جنایات را محکوم کنند.