جوان آنلاین: رضا محمدنژاد بیدخت رئیس شرکت بهره‌برداری مترو تهران در مراسم آغاز عملیات حفاری خط ۹ مترو تهران اظهار کرد: این خط با ۵۳ کیلومتر طول، بزرگ‌ترین خط مترویی کشور است که عملیات اجرایی آن امروز به‌طور همزمان از دو نقطه دولت‌آباد و چیتگر آغاز شد.

وی افزود: در دو بخش ابتدایی پروژه، حدود ۱۰ کیلومتر تونل با استفاده از دستگاه حفار مکانیزه (TBM) اجرا می‌شود و برای این بخش‌ها هفت ایستگاه پیش‌بینی شده که چهار ایستگاه در بخش نخست و چهار ایستگاه در بخش پنجم، از ایستگاه‌های تبادلی با اولویت اجرایی هستند.

رئیس شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به زمان‌بندی اجرای این بخش‌ها گفت: امیدواریم طی چهار سال آینده ایستگاه‌های تقاطعی این دو بخش به بهره‌برداری برسند.

تکمیل رینگ پیرامونی تهران با خطوط ۹ و ۱۱

محمدنژاد بیدخت با تأکید بر اهمیت خط ۹ در توسعه شبکه مترو تهران بیان کرد: اهمیت این خط علاوه بر ۵۳ کیلومتر طول آن، به تکمیل رینگ پیرامونی شهر تهران بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که بخش عمده و نزدیک به سه‌چهارم این حلقه با اجرای خط ۹ تکمیل می‌شود و حدود ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز با تکمیل خط ۱۱ به سرانجام خواهد رسید.

وی ادامه داد: با اجرای این دو خط، یک رینگ کامل پیرامونی در شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران ایجاد خواهد شد که یکی از وظایف مهم خط ۹، کمک به شکل‌گیری این شبکه یکپارچه است.

پیشرفت حفاری خط ۱۰ و تجهیز کارگاه خط ۱۱

رئیس شرکت بهره‌برداری مترو تهران در ادامه به آخرین وضعیت سایر خطوط جدید مترو اشاره کرد و گفت: در خط ۱۰ تاکنون سه کیلومتر تونل حفاری شده و دو دستگاه حفار در حال فعالیت هستند. دستگاه سوم نیز وارد کارگاه شده و دو دستگاه دیگر هم به‌زودی وارد کشور می‌شوند.

محمدنژاد بیدخت افزود: امیدواریم اوایل سال آینده پنج دستگاه حفار در داخل شهر فعال باشند. همچنین عملیات اجرایی ایستگاه‌های مختلف خط ۱۰ آغاز شده و پیشرفت‌های مناسبی در این پروژه به دست آمده است.

وی درباره خط ۸ مترو نیز اظهار کرد: دستگاه‌های حفار مکانیزه این خط سفارش‌گذاری شده‌اند، تجهیز کارگاه انجام شده و در برخی کارگاه‌ها نیز عملیات اجرای سازه نگهبان در حال انجام است؛ امیدواریم به‌زودی عملیات اجرایی این خط آغاز شود.

رئیس شرکت بهره‌برداری مترو تهران درباره خط ۱۱ نیز گفت: در مجاورت بیمارستان کودکان حکیم در منطقه ۱۸ در حال تجهیز کارگاه هستیم. پیمانکار این پروژه قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) است و با انجام اقدامات مالی و نهایی شدن ابلاغ قرارداد در هفته جاری یا هفته آینده، امیدواریم عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

آغاز عملیات توسعه شرقی خط ۴ تا پایان سال

محمدنژاد بیدخت همچنین از برنامه اجرای توسعه شرقی خط ۴ مترو خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۱۱ کیلومتر و با حدود ۹ ایستگاه طراحی شده که تقریباً معادل یک خط مترو است و امیدواریم عملیات اجرایی آن تا پایان سال آغاز شود.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای باقی‌مانده در خطوط موجود مترو افزود: توسعه شرقی خط ۴، توسعه غربی خط ۶ و همچنین توسعه خطوط ۶ به سمت جنوب و خط ۷ به سمت شمال از جمله پروژه‌هایی هستند که در حال پیگیری و اجرا هستند.

افتتاح پنج کیلومتر از توسعه جنوبی خط ۶ طی دو ماه آینده

رئیس شرکت بهره‌برداری مترو تهران در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه افتتاح پنج کیلومتر از توسعه جنوبی خط ۶ طی یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: این بخش شامل دو ایستگاه میانی و ایستگاه پایانی میدان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) است.

وی همچنین درباره پایانه آزادگان اظهار کرد: این پایانه از بزرگ‌ترین پایانه‌های متروی کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با حمایت مجموعه‌های مربوط، اواخر امسال یا اوایل سال آینده به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.