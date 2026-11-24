سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری دادخواهی جنایت مدرسه میناب در دو سطح داخلی و بین‌المللی خبر داد و گفت: رسیدگی کیفری به این پرونده نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه دادگاه و در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه دادرسی حقوقی مربوط به جنایت ارتکابی در مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: این جلسه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد و خانواده‌های شهدای این مدرسه و همچنین جانبازان این حادثه، به وکلای خود وکالت داده‌اند و وکلای آنان در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند.

وی افزود: در ابتدای جلسه، سرپرست گروه وکلا درخواست جلب به دادرسی برخی از افرادی را که در ناوهای آمریکایی مشغول به فعالیت بوده‌اند، مطرح کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق و شفاف به این پرونده تصریح کرد: آنچه برای قوه قضاییه اهمیت دارد، برگزاری دادرسی مبتنی بر قانون، عدالت و شفافیت است تا زمینه رفع تمامی ابهامات و شبهات فراهم شود و رسیدگی دقیق به پرونده در نهایت به احقاق حق خانواده‌های این شهدا منجر شود.

کاظمی با بیان اینکه این دادگاه از حیث ابعاد و مخاطبان با دادگاه‌های معمول داخلی تفاوت دارد، گفت: این دادگاه مخاطب بین‌المللی دارد و در این پرونده با روایت‌هایی مواجه هستیم که درصدد انکار اصل جنایت یا نسبت دادن آن به عملکرد هوش مصنوعی هستند.

وی ادامه داد: این دادگاه به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد و در جریان دادخواهی‌های انجام‌شده، کارشناسی‌هایی صورت گرفته است که در یک روند معقول و منطقی می‌تواند به رفع ابهامات و روشن شدن ابعاد موضوع کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حضور وکلای بین‌المللی و ناظران خارجی در این دادگاه اظهار کرد: حضور اشخاص مؤثر بین‌المللی، از جمله وکلای بین‌المللی، می‌تواند به شفافیت روند رسیدگی کمک کند تا ناظران بین‌المللی نیز شاهد چگونگی برگزاری این دادگاه باشند.

کاظمی در تشریح ابعاد مختلف دادخواهی در این پرونده گفت: ما چند مرحله دادخواهی را دنبال می‌کنیم؛ مرحله نخست، دادخواهی در داخل کشور است که شامل رسیدگی‌های حقوقی و کیفری می‌شود. رسیدگی حقوقی به این پرونده در دادگاه حقوقی آغاز شده و رسیدگی کیفری نیز به‌زودی شروع خواهد شد.

وی افزود: مرحله بعدی، دادخواهی بین‌المللی است که از شیوه‌ها و روش‌های گوناگون دنبال می‌شود. هر اندازه رسیدگی داخلی مستدل، متقن و دقیق باشد، در مسیر دادخواهی بین‌المللی نیز با پشتوانه و صلابت بیشتری می‌توان موضوع را پیگیری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت افکار عمومی در روند دادخواهی خاطرنشان کرد: دادگاه وجدان عمومی مردم، آزادی‌خواهان و آزادگان جهان نیز یکی دیگر از عرصه‌های مهم دادخواهی است و نباید از آن غافل شویم. مسئله روایت‌ها و تلاش برای تغییر روایت حقیقت، موضوعی بسیار جدی است و حضور اشخاص خارجی و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی می‌تواند در مسیر احقاق حقوق خانواده‌های قربانیان مؤثر باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات دیگر دادخواهی مربوط به جنگ‌های تحمیلی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این دادگاه‌ها آن است که مردم داخل کشور و همچنین مردم جهان شاهد یک روند دادخواهی مستدل، شفاف و متقن باشند تا حقیقت درباره این پرونده‌ها روشن شود و در نهایت حکمی عادلانه و قانونی صادر شود.