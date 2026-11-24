گزارش آکسفام نشان می دهد حملات نظامی اسرائیل، علاوه بر تخریب گسترده زیرساخت های غزه، بیش از ۹۹ درصد مساحت این منطقه را با آلودگی ناشی از مواد سمی، بقایای مواد منفجره، فلزات سنگین و فاضلاب مواجه کرده است؛ وضعیتی که سلامت ساکنان به ویژه کودکان و زنان باردار و نسل های آینده فلسطینیان را تهدید می کند.

جوان آنلاین: مقام های دولتی آمریکا و مفسران سیاسی هر دو حزب این کشور طی سال های گذشته بارها مدعی شده اند که حملات اسرائیل به غزه، نیروهای حماس را هدف قرار داده است. آنها همچنین اتهام هایی را که اسرائیل با حمایت واشنگتن عامدانه در پی پاکسازی قومی فلسطینیان و غیرقابل سکونت کردن این منطقه است را رد کرده اند.

با این حال، یک سازمان بین المللی در گزارشی تازه هشدار داده است که حملات نظامی اسرائیل، علاوه بر تخریب گسترده غزه، موجب آلودگی شدید هوا، خاک و منابع آب این منطقه شده و پیامدهای زیست محیطی آن، با توجه به تداوم بمباران ها طی بیش از سه سال گذشته و حتی پس از توافق آتش بس، می تواند در چارچوب جنایت نسل کشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این گزارش که از سوی سازمان آکسفام و رصدخانه مناقشه و محیط زیست(CEOBS) با عنوان «جنایت های زیست محیطی جنگی؛ چگونه حملات نظامی اسرائیل غزه را به سرزمینی بایر و سمی تبدیل کرده و بقای انسان ها را تهدید می کند» منتشر شده و نشان می دهد حملات نظامی اسرائیل مستقیما حدود ۷۸ درصد از مساحت غزه را تحت تاثیر قرار داده است.

با این حال، تحلیل های مکانی نشانه هایی از آلودگی احتمالی ناشی از فلزات سنگین، بقایای مواد منفجره، آزبست موجود در ساختمان های ویران شده، دیوکسین ها و آلاینده های زیستی را در تقریبا تمام این منطقه، یعنی بیش از ۹۹ درصد مساحت غزه، شناسایی کرده است.

آمیتاب بهار، مدیر اجرایی آکسفام، گفت: نسل کشی مستمر اسرائیل در غزه، حملات نظامی به محیط زیست این منطقه را نیز در بر می گیرد؛ جنایت هایی زیست محیطی که حیات انسان ها را در زمان حاضر و نسل های آینده تهدید می کند. به گفته او، تخریب و آلوده سازی غزه شرایط زیست محیطی لازم برای امنیت و بقای انسان ها را به شدت از بین برده است.

بهار با ابراز نگرانی از ابعاد آلودگی گفت: درک گستره آلودگی سمی که مردم با آن مواجه هستند، وحشتناک است؛ مردمی که نه امکان فرار دارند و نه می توانند به درستی از خود در برابر این خطرات محافظت کنند.» او افزود در منطقه ای کوچک، تحت محاصره و به شدت متراکم مانند غزه، مواجهه مستمر با آلودگی اجتناب ناپذیر است. مردم در میان زباله ها و فاضلاب زندگی می کنند، آفات گسترش یافته و خطر شیوع بیماری ها افزایش می یابد. فاضلاب خام به دریا سرازیر می شود و به زمین نفوذ می کند، در حالی که تخریب سامانه های بهداشتی و فاضلاب، امکان محافظت از مردم در برابر آلودگی را به حداقل رسانده است. به گفته وی، پیامدهای بهداشتی این وضعیت شدید خواهد بود و کودکان و زنان باردار بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.

مدیر اجرایی آکسفام در پایان تاکید کرد که فلسطینیان ساکن غزه از طریق هوا، غذا، آب و تماس مستقیم با خاک و آوار آلوده در معرض مواد سمی قرار دارند و این خطرات تا نسل های آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۳۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۱۹۴ نفر رسیده است و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند.

به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است.

ادامه این حملات در شرایطی است که نوار غزه با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شرایط زندگی فلسطینیان به ویژه آوارگان را دشوار کرده است.