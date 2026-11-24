در پی نزدیک شدن هواپیماهای نظامی روسیه به منطقه شناسایی پدافند هوایی کره جنوبی در دریای شرقی، ارتش این کشور با صدور هشدار پیشگیرانه به ساکنان جزیره اولئونگدو دستور داد به پناهگاه‌های امن بروند؛ همزمان سئول از احضار وابسته دفاعی روسیه برای ابلاغ اعتراض رسمی خود خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع اعلام کرد که در این ارتباط وابسته دفاعی روسیه را بعدازظهر امروز احضار خواهد کرد تا اعتراض سئول را به وی ابلاغ کند.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) اعلام کرد که این هواپیما وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی این کشور بر فراز دریای ژاپن که در کره جنوبی به عنوان دریای شرقی شناخته می‌شود، شده و به جزیره اولئونگدو نزدیک شده است.

این ستاد مشخص نکرد که چند هواپیمای روسی در این حادثه دخیل بوده‌اند، اما جت‌های نیروی هوایی کره جنوبی قبل از عزیمت هواپیما به پرواز درآمدند.

جانگ دو یونگ، سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، گفت که این هواپیمای جنگی درست قبل از نقض حریم هوایی اولئونگدو، به آن نزدیک شده بود و از آنجا که هواپیماهای نظامی بسیار سریع حرکت می‌کنند، نقض حریم هوایی پیش‌بینی می‌شد.

وی گفت که این هشدار به صورت پیشگیرانه و برای محافظت از ساکنان صادر شده است.

وزارت کشور کره نیز صبح امروز، هشدار اضطراری را برای ساکنان اولئونگدو، جزیره‌ای آتشفشانی با حدود ۸۷۰۰ نفر جمعیت در ۱۲۰ کیلومتری ساحل شرقی، صادر کرد و از آنها خواست که پناه بگیرند.

پخش برنامه‌های تلویزیونی نیز با هشدارهایی روی صفحه نمایش قطع شد که به ساکنان اعلام می کرد: برای تخلیه به یک پناهگاه زیرزمینی در نزدیکی آماده شوند و به برنامه‌های تلویزیونی گوش دهند.

در این جزیره، آژیرها به صدا درآمدند و بنا به گزارش‌ها، ساکنان صدای جت‌های جنگنده را شنیدند.

حادثه امروز سه‌شنبه چهارمین ورود شناخته‌شده هواپیماهای نظامی روسیه به منطقه در سال جاری و دومین مورد در یک هفته گذشته بود.

منطقه شناسایی پدافند هوایی، حریم هوایی مستقل نیست، اما کشورها چنین مناطقی را فراتر از حریم هوایی خود ایجاد می‌کنند تا پروازهای نظامی ورودی را زودتر شناسایی کنند.

اگرچه ارائه طرح پرواز از قبل، یک رویه بین‌المللی است، اما ورود به یک منطقه شناسایی بدون اطلاع قبلی به خودی خود ناقض قوانین بین‌المللی نیست.

روسیه استدلال می‌کند که منطقه کره هیچ مبنایی در قوانین بین‌المللی ندارد و حاکمیت سئول بر آن را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها بدون اطلاع قبلی به سمت آن پرواز کرده است.

طبق داده‌های ارائه شده به پارلمان، حدود ۶۰ مورد ورود هواپیماهای روسی بدون اطلاع قبلی در پنج سال منتهی به ۲۰۲۴ ثبت شده است، در حالی که این رقم برای هواپیماهای چینی حدود ۴۳۰ مورد بوده است.