روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز خبر داد موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت که پیش از این با تحویل آنها به اوکراین موافقت شده بود، هنوز برای ارسال در انتظار تایید پنتاگون است.

جوان آنلاین: ۲ مقام اوکراینی و یک فرد آگاه دیگر به فایننشال تایمز گفتند که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هنوز با تحویل این ۶۰ تیر موشک‌های رهگیر که توسط آمریکا طراحی و تولید شده‌ و هزینه آنها توسط متحدان غربی کی‌یف پرداخت می‌شود، موافقت نکرده است.

این روزنامه اقتصادی نوشت: به دلیل آنکه موشک‌های پاتریوت آمریکایی هستند، واشنگتن باید صادرات مستقیم و مجدد آنها را حتی از زاغه های اروپایی، تأیید کند.

رئیس جمهوری اوکراین چندی پیش گفته بود که کی‌یف «نزدیک به یک ماه منتظر بوده تا آقای هگست (با ارسال) موشک‌های پاتریوت و ناسام (NASAM / سامانه های موشکی زمین به هوای میان‌برد)، موافقت کند».

مقام های آگاه تایید کردند که ارسال موشک های ناسام‌ تایید شده‌ و «در راه» هستند.

به گفته مقام های اوکراینی، روند جداگانه‌ اعطای مجوز به کی‌یف برای تولید داخلی رهگیرهای پاتریوت نیز در پنتاگون متوقف مانده است.

به گفته سه منبع آگاه، هگست این قرارداد را امضا کرده اما برای بررسی بیشتر به معاون خود، مایکل دافی، ارجاع داده که دلیل آن هنوز مشخص نشده است.

توقف تحویل رهگیرهای پاتریوت به اوکراین در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها را در کی‌یف مبنی بر بهره برداری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کمک‌های نظامی به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به یک توافق سریع قبل از روی کار آمدن کنگره تحت سلطه دموکرات‌ها، تشدید کرده است.

مقام های اوکراینی این اقدام را همراه با محدودیت‌های اخیر سرعت استارشیلد (نسخه نظامی شبکه ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک که توسط پنتاگون تأمین مالی می‌شود) به عنوان بخشی از تلاش هماهنگ آمریکا برای آسیب‌پذیر کردن کی‌یف در برابر حملات روسیه و تضعیف موقعیت آن و پذیرش امتیازهای ارضی و دیگر امتیازها به روسیه تفسیر کرده اند.