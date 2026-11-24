وزیر بهداشت کوبا در دیدار با مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، با تشریح پیامدهای محاصره اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا بر نظام سلامت این کشور، اعلام کرد کمبود منابع و تجهیزات پزشکی موجب شده است بیش از ۱۰۰ هزار بیمار، از جمله حدود ۱۲ هزار کودک، در صف انتظار عمل جراحی باشند.

جوان آنلاین: خوزه آنخل پورتال، وزیر بهداشت کوبا، در دیدار با تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در هاوانا، پیامدهای جدی محاصره آمریکا بر بخش بهداشت و درمان این کشور را محکوم کرد.

پورتال در این دیدار که در مقر وزارت بهداشت عمومی کوبا برگزار شد، با اشاره به پیامدهای انسانی تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه این کشور، هشدار داد: تأسف‌بارترین مساله این است که ما جان انسان‌هایی را از دست می‌دهیم که می‌توان آنها را نجات داد.

وزیر بهداشت کوبا در تشریح وضعیت نظام سلامت این کشور، توضیحات مفصلی درباره تأثیر محاصره اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا ارائه کرد؛ محاصره‌ای که دولت کنونی مستقر در کاخ سفید آن را تشدید کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ هزار بیمار به دلیل کمبود منابع و امکانات در انتظار انجام عمل جراحی هستند، اظهار داشت حدود ۱۲ هزار تن از این افراد را کودکان تشکیل می‌دهند.

پورتال همچنین از کاهش میزان بقای کودکان مبتلا به سرطان در کوبا خبر داد و اعلام کرد این شاخص در نتیجه محاصره آمریکا و جدیدترین مؤلفه آن، یعنی محاصره انرژی، از ۸۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته است.

تشدید بحران دارو و برنامه‌های بهداشتی مادر و کودک

وزیر بهداشت کوبا در ادامه، پیامدهای اقدامات خصمانه واشنگتن بر برنامه‌های خدمات بهداشتی مادر و کودک، ایمن‌سازی کودکان و تأمین داروهای اساسی مورد نیاز جمعیت این کشور را محکوم کرد و گفت که در شرایط کنونی تنها ۳۰ درصد از نیازهای دارویی جمعیت کوبا تأمین می‌شود.

پورتال با استناد به این آمار و دیگر پیامدهای انسانی محاصره، تأکید کرد که مجموعه این شواهد، توصیف محاصره آمریکا به‌عنوان اقدامی «نسل‌کشانه» را توجیه می‌کند.