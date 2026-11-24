در حالی که رهبران اروپایی بر برقراری آتش‌بس پیش از مذاکره درباره ساختار امنیتی اروپا تاکید دارند، جرد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا، خواستار بررسی هم‌زمان این موضوعات در مذاکرات صلح اوکراین شده است.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری یورونیوز در گزارشی نوشت: اختلافی میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر ترتیب مراحل مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین شکل گرفته است. محور اصلی این اختلاف، زمان و چگونگی بررسی موضوع ساختار امنیتی اروپا است.

رهبران اروپایی تاکید دارند که برقراری آتش‌بس در اوکراین باید در اولویت قرار گیرد. با این حال، جرد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا که میانجیگری مذاکرات را برعهده دارد، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این موضوع باید بدون تاخیر و به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار گیرد.

کوشنر نوشت: تضمین‌های امنیتی اوکراین را نمی‌توان جدا از ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ نهایی کرد. این ۲ موضوع باید همزمان مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود یکی از تضمین‌های امنیتی احتمالی برای اوکراین، گنجاندن بندی مشابه ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی است که بر اساس آن، در صورت حمله مجدد روسیه، حمایت جمعی از اوکراین صورت گیرد.

کوشنر هشدار داد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، تنها در صورتی با گنجاندن بندی مشابه ماده پنج موافقت خواهد کرد که «ترتیبات امنیتی گسترده‌تر به گونه‌ای تنظیم شوند که احتمال استفاده از این تضمین تا حد زیادی از بین برود».