در حمله پهپادی روز سه‌شنبه ارتش رژیم صهیونیستی به یک ایستگاه پلیس در غرب شهر «خان یونس» در جنوب نوار غزه، سه فلسطینی شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: این حمله در ادامه رشته تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه انجام شد. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه در روز دوشنبه در مجموع پنج تن از جمله یکی از کارکنان نهاد سازمان ملل در غزه (آنروا) شهید شدند.

همچنین ارتش اشغالگر با آتش توپخانه مناطق شرقی شهر «دیر البلح» در مرکز غزه را گلوله‌باران کرد. منابع فلسطینی این حملات توپخانه‌ای را شدید توصیف کردند اما آماری از شهدا و مجروحان در جریان این گلوله باران اعلام نکردند.

همچنین مناطق شرقی غزه نیز بار دیگر گلوله باران شد. شامگاه دیروز نیز در ادامه تشدید اقدامات نظامی علیه مناطق مسکونی شرقی این شهر، توپخانه اشغالگران این مناطق را با توپخانه زیر آتش سنگین قرار داده بود.

در شمال غزه نیز خودروها و جنگ‌افزارهای نظامی اسرائیلی به شدت به سمت مناطق غربی شهرک بیت لاهیا و شمال شهر غزه آتش گشودند.

دامنه حملات اشغالگران به مناطق مسکونی با نقض آتش‌بس، به چادرهای آوارگان و منازل آنها در شمال شهر غزه نیز کشیده شد و اصابت گلوله به چادر محل اسکان خانواده های فلسطینی آنها را مجبور به ترک منطقه کرد.

طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.

رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند.

با وجود آتش‌بس ادعایی در سال گذشته، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، در پی نقض مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی، یک هزار و ۶۷۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ هزار و ۱۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.