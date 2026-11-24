«مونیکا سیشاس»، نماینده مجلس برزیل، پس از آنکه اسرائیل مانع ورود وی به سرزمین‌های فلسطینی شد، به مدت ۲۴ ساعت در یک مرکز مهاجرتی بازداشت و سپس از این کشور اخراج شد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری برزیلی «آی‌سی‌ال نوتیسیاس» گزارش داد که مونیکا سیشاس، نماینده ایالتی سائوپائولو و عضو حزب سوسیالیسم و آزادی(PSOL)، پس از ممانعت مقام‌های اسرائیلی از ورودش به سرزمین‌های فلسطینی، به مدت ۲۴ ساعت در یک مرکز مهاجرتی نگهداری و در نهایت با پروازی به مقصد رم اخراج شد.

سیشاس آخر هفته گذشته به همراه شماری دیگر از نمایندگان که از سوی سازمان‌های فلسطینی دعوت شده بودند، وارد تل‌آویو شد تا در برداشت محصول زیتون در کرانه باختری حضور یابد و موارد نقض حقوق مردم محلی را مستندسازی کند.

این نماینده پارلمان برزیل در تشریح برخورد مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد که مأموران ابتدا او را هفت ساعت در انتظار نگه داشتند و سپس تحت بازجویی قرار دادند؛ بازجویی‌ای که به گفته وی، فضایی ارعاب‌آمیز و خصمانه داشت.

به گفته سیشاس، مأموران اسرائیلی در جریان بازجویی، مواضع سیاسی و حمایت او از آرمان فلسطین را زیر سؤال بردند و درباره میزان همسویی وی با «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهوری برزیل، و عضویتش در حزب او پرس‌وجو کردند.

وی همچنین گفت که درخواست مترجم کرده بود، اما مقام‌های اسرائیلی با طرح این ادعا که برای ورود به سرزمین‌های اشغالی باید توانایی مالی خود را اثبات کند، این موضوع را به‌عنوان یکی از الزامات ورود مطرح کردند؛ این در حالی بود که به گفته وی، پول نقد، کارت‌های بانکی و مدارک رزرو در اختیار داشت و از این نظر واجد شرایط بود.

این نماینده برزیلی افزود که بازجویان از وی خواستند حمایت و همدلی خود را با صهیونیسم اعلام کند، اما پس از مخالفت او، با فریاد و توهین به وی واکنش نشان دادند.

سیشاس همچنین اظهار داشت که مقام‌های اسرائیلی پیش از بازجویی، سوابق فعالیت‌های سیاسی او را در اینترنت بررسی کرده و اظهارات علنی‌اش در حمایت از فلسطین را در جریان بازجویی علیه وی مطرح کرده بودند.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان در تمام مدت ۲۴ ساعته نگهداری در مرکز مهاجرتی، در اتاقی محبوس بود و به وسایل شخصی و مدارک خود دسترسی نداشت؛ تلفن همراه وی نیز از سوی مأموران ضبط شده بود.

در همین ارتباط، جنبش «چپ سوسیالیست» حزب سوسیالیسم و آزادی در سائوپائولو، این اقدام را نمونه‌ای احتمالی از آزار و ارعاب سیاسی دانست و خواستار ارائه توضیحات درباره احتمال اعمال تبعیض نژادی و جنسیتی علیه سیشاس شد؛ نماینده‌ای که یک زن سیاه‌پوست است.

این تشکل سیاسی با اشاره به اهمیت برداشت زیتون برای اقتصاد، فرهنگ و هویت فلسطینیان، اعلام کرد که کشاورزان کرانه باختری هر سال با حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی مواجه هستند.

به گفته این جنبش، تخریب درختان، به آتش کشیدن مزارع، سرقت محصولات کشاورزی و حملات فیزیکی از جمله اقداماتی است که شهرک‌نشینان علیه کشاورزان فلسطینی انجام می‌دهند و این حملات در برخی موارد با حمایت ارتش رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

جنبش چپ سوسیالیست همچنین از وزارت امور خارجه برزیل خواست با اعلام موضعی علنی درباره این رویداد، توضیحات رسمی را از رژیم اسرائیل مطالبه کند و برای دفاع از امنیت و تمامیت این نماینده پارلمان اقدام کند.

این گروه در عین حال اعلام کرد که وزارت امور خارجه برزیل موضوع را از طریق مقام‌های اسرائیلی پیگیری کرده و برای تضمین بازگشت سیشاس به برزیل تلاش کرده است.