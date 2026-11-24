یک کارشناس امور شهرک سازی با اشاره به تداوم اقدامات توسعه طلبانه و مخرب رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، گفت: تخریب منازل فلسطینیان در این منطقه در راستای سیاست برنامه ریزی شده اسرائیل برای کوچاندن اجباری فلسطینی ها قرار دارد.

جوان آنلاین: «عبدالناصر مکی»، کارشناس شهرک‌سازی گفت: تخریب منازل و سازه‌های فلسطینی در الاغوار و کرانه باختری بخشی از سیاست هدفمند اسرائیل است که با هدف ایجاد محدودیت برای فلسطینیان و مجبور کردن ساکنان آنها به ترک منطقه است تا شرایط برای شهرک‌سازی فراهم شود.

مکی تاکید کرد: تخریب‌های اسرائیل ادامه دارد و در حال افزایش است و خانه‌ها، سازه‌های کشاورزی و مسکونی و معیشت فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد تا شرایط زندگی و ثبات به ویژه در مناطق الاغوار که هدف اصلی پروژه های شهرک سازی است، ناممکن شود.

وی افزود: تخریب ۵۰ سازه کشاورزی و مسکونی در «خربه السمره» در روز یکشنبه نشان دهنده ادامه این سیاست اسرائیل است که اثرات آن محدود به تخریب ساختمان‌ها نیست، بلکه به آوارگی ساکنان، کم شدن حضور فلسطینیان در مناطق مورد نظر و محروم کردن آنها از بهره بردرای از اراضی شان منجر می شود.

او بیان کرد: این اقدامات بخشی از تلاش برای ایجاد محیطی ناامن برای فلسطینیان است، در حالی که همزمان شرایط لازم برای گسترش شهرک‌ها و چنگ انداختن بر اراضی بیشتری را فراهم می‌کند. این امر در خدمت طرح‌های الحاق و یهودی‌سازی به ویژه در دره اردن است.

وی تأکید کرد: تخریب‌های مداوم و حملات شهرک‌سازی، همراه با محدودیت‌های اعمال شده بر ساخت و ساز و زندگی روزمره، تاکتیک‌های فشار یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که با هدف تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی در کرانه باختری، تبدیل جوامع فلسطینی به مناطق منزوی و محاصره شده و در نتیجه تهدید بقا و پیوستگی جغرافیایی آنها انجام می‌شود.

گفتنی است که فلسطینیان در دره اردن و مناطق مختلف کرانه باختری علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده بر ساخت و ساز و استفاده از زمین، در معرض تخریب‌های مکرر قرار دارند که خانه‌ها، تأسیسات کشاورزی و مراتع را هدف قرار می‌دهد.

الاغوار به دلیل مساحت وسیع، زمین‌های حاصلخیز و منابع آب، از اهمیت استراتژیک و کشاورزی قابل توجهی برخوردار است و اکنون بیش از پیش شاهد گسترش مداوم شهرک‌سازی است.