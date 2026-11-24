وزارت امور خارجه قطر با تاکید بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات در منطقه تاکید کرد که دوحه از دستیابی به یک راه حل برای رسیدن به توافقی جامع به منظور برقراری صلح پایدار در منطقه حمایت می‌کند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای درباره نتایج مذاکرات خود با آمریکا اعلام کرد: دوحه و واشنگتن ، مذاکراتی را در مورد تحولات منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها برگزار کردند.

این بیانیه افزود: مذاکرات قطر و آمریکا به تحولات نوار غزه، سوریه، لبنان، ایران و افغانستان پرداخت.

وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: مذاکرات قطر و آمریکا همچنین به تلاش‌ها برای حمایت از حل مسالمت‌آمیز مناقشات و افزایش ثبات پرداخت.

این بیانیه تصریح کرد: در مذاکرات قطر و آمریکا تقویت همکاری در زمینه‌های میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز مناقشات مورد بحث قرار گرفت.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: دولت قطر بر حمایت خود از مساعی و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی دریانوردی را تضمین کند، تاکید کرد.

این وزارتخانه افزود: دولت قطر همچنین بر حمایت خود از راه‌حلی که راه را برای توافقی جامع به منظور برقراری صلح پایدار در منطقه هموار می‌کند، تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، «محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر که روز دوشنبه با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که کشورش با ایران و آمریکا برای احیای مجدد مسیر مذاکرات تلاش می‌کند.

نخست وزیر قطر با بیان اینکه اوضاع خاورمیانه ظرفیت تشدید تنش جدید میان آمریکا و ایران را ندارد، گفت: ما با ایران و آمریکا برای احیای مجدد مسیر مذاکرات تلاش می‌کنیم.

دیدار نخست وزیر قطر و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن چند روز پس از آن صورت گرفت که میانجیگران قطری با مقام‌های ایرانی درباره آخرین تحولات دیپلماتیک و پیشنهادهای پایان دادن به تجاوز آمریکا علیه ایران گفت‌ وگو کردند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز روز دوشنبه به وقت محلی با اعلام این خبر، افزود: این نشست هشتمین دور گفت‌ وگوی راهبردی آمریکا و قطر بود؛ مجموعه نشست‌هایی که با هدف تقویت روابط دو کشور برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دو طرف درباره مشارکت واشنگتن و دوحه و راه‌های گسترش همکاری در اولویت‌های اقتصادی و امنیتی گفت‌ وگو کردند.

بر اساس این بیانیه، روبیو از تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری در مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران قدردانی و بر اهمیت همکاری بیشتر برای مقابله با تهدیدهای منطقه خاورمیانه تاکید کرد.

واشنگتن تایمز افزود: این دیدار تازه‌ترین اقدام دیپلماتیک قطر در یک ماه گذشته است. مقام‌های ارشد این کشور در هفته‌های اخیر با رهبران تهران و واشنگتن دیدار کرده‌اند تا به میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگی کمک کنند که نزدیک به ۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد.

این رسانه آمریکایی اضافه کرد: هفته گذشته، آل‌ثانی در حاشیه نشستی در برلین با جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. گزارش‌ها حاکی است که او در این دیدار خواستار برقراری آتش‌بس منطقه‌ای و بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره شده است.

واشنگتن تایمز ادامه داد که دیدار روز دوشنبه همچنین پس از ملاقات آل‌ثانی با دونالد ترامپ در کاخ سفید در اوایل ماه جاری انجام شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از آن دیدار گفته بود که نشانه‌های جدی از حرکت به سمت صلح با ایران مشاهده می‌کند و مدعی شده بود که مرحله نظامی درگیری عملا به پایان رسیده است با این حال، ترامپ از آن زمان نشانه‌هایی از بی‌علاقگی به دستیابی به توافق صلح با ایران بروز داده و به نظر می‌رسد مواضع دو طرف در مذاکرات سخت‌گیرانه‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، چند روز پس از این دیدار در کاخ سفید، ترامپ اعلام کرد که جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا که پیش‌تر نقش مهمی در دیپلماسی مربوط به ایران داشت، از این پس بر مسائل مربوط به فساد داخلی تمرکز خواهد کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این هفته بار دیگر تاکید کرد که خواسته‌های اصلی تهران شامل لغو کامل محاصره دریایی آمریکا، کاهش تحریم‌ها و آزادسازی بیش از ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است.