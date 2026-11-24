نماینده وابسته به فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در حمایت از لبنان و مقابله با پروژه اسرائیلی داشته است و اگر حمایت ایران نبود، مناطق وسیعی تحت سلطه یطره اسرائیل و آمریکا قرار می‌گرفت.

جوان آنلاین: «علی المقداد» در یک سخنرانی در شهرک «بودای» در استان بقاع، در اشاره‌ای به اظهارات اخیر «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: هم ردیف قرار دادن ایران و اسرائیل مایه تعجب است.

المقداد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در حمایت از لبنان و مقابله با پروژه اسرائیلی داشته است. اگر حمایت ایران نبود، شرایط لبنان و منطقه متفاوت بود و مناطق وسیعی تحت سلطه اسرائیلی و آمریکایی قرار می‌گرفت. وجود مقاومت عامل اساسی در مقابله با پروژه های اشغالگری و سلطه‌گری است.

رئیس‌جمهور لبنان روز شنبه ۳۰ آبان در سخنانی به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد استقلال این کشور ادعا کرده بود: لبنان با دو آزمون سرنوشت‌ساز درباره اشغالگری اسرائیل و مداخله خارجی برخی طرف‌های ایرانی رو به رو است.

این نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: صحبت از استقلال و حاکمیت لبنان را نمی‌توان از توانایی آن در محافظت از سرزمین و مردمش جدا کرد. مخالف دخالت مداوم خارجی در تصمیم‌گیری‌های لبنان و محدودیت‌های اعمال شده بر تسلیح ارتش، با توجه به تجاوز مداوم اسرائیل هستیم.

وی بر ضرورت اجتناب از هرگونه رویارویی داخلی، به ویژه با ارتش لبنان تاکید و اعلام کرد: ارتش به وظیفه خود عمل می‌کند و چالش واقعی در تأمین وسایل لازم برای محافظت از کشور و مقابله با دشمن اسرائیلی است.

المقداد گفت: ارتش لبنان فاقد توانایی‌های موشکی برای مقابله با اسرائیل است. برد موشک‌های آن از پنج کیلومتر تجاوز نمی‌کند و تسلیحات آن مشمول محدودیت‌هایی است که مانع از دستیابی آن به سلاح‌های مؤثر و توانایی‌های نظامی برای مقابله با دشمن می‌شود، در حالی که مجاز است در چارچوب مأموریت خود برای مقابله با مقاومت، خود را مسلح کند.

آزادسازی اراضی لبنان مستلزم کسب عناصر قدرت است/ ادعای استقلال با دستور گرفتن از آمریکا همخوانی ندارد

وی با اشاره به نبود یک راهبرد امنیتی مؤثر در لبنان پرسید: «این راهبرد مؤثر کجاست؟ در واشنگتن یا جای دیگر؟» حفاظت از لبنان نیازمند رویکردی واقع‌بینانه است که ماهیت تهدیدها و قابلیت‌های موجود برای مقابله با آنها را در نظر بگیرد.

المقداد با بیان اینکه قدرت مقاومت در توانایی آن در مقاومت در برابر فشارها و چالش‌ها، صرف نظر از تعداد قدرتها و کشورهای ضد آن است، افزود: آزادسازی اراضی لبنان از طریق رویکردهای دفاعی گسسته حاصل نمی‌شود بلکه از طریق دستیابی به عناصر قدرت و توانایی مقابله با اشغالگری حاصل خواهد شد.

او در ادامه به دخالت‌های گسترده آمریکا در امور داخلی لبنان اشاره و اعلام کرد که سفارت آمریکا در لبنان در روند سیاسی، اداری و قضایی لبنان دخالت گسترده دارد و مقامات و نهادهای لبنانی از آن دستور می‌گیرند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: این واقعیت پرسش‌های جدی درباره استقلال تصمیم‌گیری و میزان نفوذ خارجی مطرح می‌کند. سخن گفتن از استقلال همزمان با تداوم دخالت‌ها و فشارهای خارجی بر نهادهای لبنانی، همخوانی ندارد.