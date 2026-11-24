منابع خبری گزارش دادند که بر اساس داده‌های وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت‌اویر»، تنها در روز دوشنبه (دوم آذر به وقت محلی) بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرواز در آمریکا با تاخیر مواجه شده و یا لغو شده‌اند.

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های وب‌سایت فلایت‌اویر، فرودگاه آتلانتا در میان تمام فرودگاه‌های ایالات متحده با ثبت ۳۷۴ مورد تاخیر و ۴۴ مورد لغو پرواز بیشترین تعداد تاخیر و لغو پروازها را به خود اختصاص داده است.

همچنین بنا بر این گزارش، از میان شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی، بیشترین اختلال‌ها در برنامه پروازهای شرکت هواپیمایی «دلتا ایرلاینز» به وقوع پیوسته است، به‌طوری که ۵۶۸ پرواز این شرکت با تاخیر مواجه و ۹۲ پرواز نیز لغو شده‌اند که این رقم تقریباً معادل یک‌پنجم کل پروازهای برنامه‌ریزی‌شده این شرکت هواپیمایی برای روز دوشنبه است.

به گزارش ایرنا، شرکت هواپیمایی «دلتا» پیش‌تر اعلام کرده بود که نقص فنی و اختلال در یکی از سامانه‌های این شرکت باعث تاخیر در بیش از یک هزار و ۶۰۰ پرواز هواپیما شده است.

دلتا بامداد دوشنبه (دوم آذر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که اختلال در سامانه خودکار این شرکت که برای محاسبه وزن و تعادل پروازهای خروجی استفاده می‌شود باعث شد که حدود ۴۹ درصد از کل پروازهای دلتا در روز یکشنبه (اول آذر) بیش از ۱۵ دقیقه تاخیر داشته باشند.

دلتا افزود که اکثر پروازهایی که با تاخیر مواجه شدند در فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون در آتلانتا بودند اما این مشکل پروازهای سایر فرودگاه‌ها به آتلانتا را نیز تحت تاثیر قرار داد.

دلتا اعلام کرد که سامانه وزن و تعادل به حالت عادی بازگشته‌اند و قطع شدن آن به دلیل هک رایانه‌ای نبوده است.