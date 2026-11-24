خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به افزایش تنش میان روسیه و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نوشت: اعضای کمیته امور دفاعی پارلمان فنلاند از طرح و ایده بررسی امکان ساخت موانع ضدتانک و سایر استحکامات و سازه های دفاعی در مرز با روسیه در زمان صلح حمایت می‌کنند.

جوان آنلاین: در گزارش بلومبرگ با اشاره به اظهارات «هیکی آوتو» رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان فنلاند، آمده است: ما در حال مطالعه جبهه‌های جنگ در اوکراین هستیم و به نظر می‌رسد چنین استحکاماتی باید در زمان صلح ایجاد شوند.

بر اساس این گزارش، آوتو با تاکید بر دشواری بازپس‌گیری سرزمین‌هایی که در مراحل اولیه جنگ از دست بروند، گفته است که «اگر به دشمن اجازه دهید در همان آغاز درگیری ۵۰ کیلومتر پیشروی کند، عقب راندن آنها در عمل غیرممکن خواهد شد.»

این گزارش می‌افزاید: «پاسی والیمکی» فرمانده ارتش فنلاند نیز اعلام کرده است که این کشور در حال ارزیابی پیاده‌سازی استحکاماتی مشابه اوکراین از جمله خندق‌های ضدتانک در خاک خود است.

در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است: در سپتامبر ۲۰۲۶، «ماری رانتانن» وزیر کشور فنلاند از تکمیل ساخت حصاری در امتداد مرز با روسیه خبر داده بود.

به گزارش ایرنا، وزیر دفاع فنلاند پیش‌تر با درخواست روسیه برای خروج از ناتو، به عنوان بخشی از مذاکرات صلح اوکراین مخالفت کرد و گفت که عضویت در ناتو موضوع مذاکره نیست.

تارنمای پولیتیکو نوشت: آنتی هاکانن (Antti Häkkänen) گفت: روسیه نیز این را می‌داند که بحث عضویت در ناتو موضوع مذاکره نیست و حتی مطرح کردن آن هم نامتعارف است.

فنلاند که هزار و ۳۴۰ کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، در سال ۲۰۲۳ به ناتو پیوست.

طبق گزارش روزنامه بیلد آلمان، پیشنهاد روسیه در مذاکرات در ابوظبی، شامل حفظ اراضی اوکراین از سوی مسکو، غیرنظامی کردن بنادر اوکراینی، انتقال پایگاه های ناتو از منطقه بالکان و خروج فنلاند از ناتو است.

بر اساس گزارش این روزنامه، روسیه در مقابل پیشنهاد خارج کردن سلاح‌های هسته‌ای این کشور از بلاروس و خودداری از استقرار موشک‌های میان برد در این منطقه را داده است.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی روز سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۹ و ۲۰ آبان) در ابوظبی از سر گرفته شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسیده بود.