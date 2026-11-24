تاکر کارلسون چهره سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه قرار است دو سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را صرف صحبت درباره دولت او کنیم، تاکید کرد که دولت ترامپ یک دولت فاسد و تهوع‌آور است.

جوان آنلاین: کارلسون در جریان یک مصاحبه اظهار کرد: فساد اصلی به نحوه به‌ کارگیری ارتش ایالات متحده مربوط می‌شود؛ دستگاهی که یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بودجه دارد و از سال ۱۹۴۵ تاکنون در هیچ جنگی پیروز نشده است.

این مجری و همپیمان پیشین دونالد ترامپ، افزود: البته منظورم این نیست که نباید به مسائل داخلی آمریکا توجه کرد اما می‌گویم ما داریم مشکل اصلی را نادیده می‌گیریم زیرا برای سران ایالات متحده پرداختن به این موضوع بیش از حد خطرناک است چرا که ممکن است باعث شود مردم آمریکا نسبت به جهت‌گیری این دولت که از اساس فاسد و تباه است، هوشیار شوند.

این چهره سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکا همچنین با بیان اینکه دولت ایالات متحده در جهت منافع مردم این کشور کار نمی‌کند، تاکید کرد: تنها کارکرد دولت ترامپ، دزدی و غارت پولی است که حاصل دسترنج و کار ما است.

وی در ادامه با بیان اینکه رسانه‌های آمریکایی برای آگاهی بخشی به مردم این کشور به وجود نیامده‌اند، خاطرنشان کرد: رسانه‌های آمریکایی ایجاد شده‌اند تا به شما دروغ بگویند، شما را از مسیر اصلی منحرف کنند، به شما حمله کنند و در برخی موارد حتی شما را به زندان بیندازند.

به گزارش ایرنا، کارلسون پیش‌تر با ابراز پشیمانی از حمایت‌های پیشین خود از دونالد ترامپ، شکاف در میان حامیان محافظه‌کار را آشکارتر کرده بود؛ موضعی که در سایه جنگ ایران و سیاست‌های اخیر ترامپ، به یکی از نشانه‌های تغییر در معادلات سیاسی جریان «ماگا» تبدیل شده است.

تاکر کارلسون چهره سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکا در یک چرخش قابل توجه، از موضع خود در حمایت گذشته‌اش از دونالد ترامپ ابراز پشیمانی کرده و گفته است که به دلیل این حمایت «برای مدت طولانی عذاب وجدان خواهد داشت.»

این اظهارات در قالب یک گفت‌ وگوی صریح در برنامه پادکست او و در حضور برادرش باکلی کارلسون که پیش‌تر در تیم ترامپ فعالیت داشت مطرح شد.

کارلسون در این گفت وگو اذعان کرد که او و دیگران نقش مهمی در بازگشت ترامپ به قدرت در انتخابات ۲۰۲۴ داشته‌اند و به همین دلیل، احساس مسئولیت شخصی نسبت به پیامدهای کنونی دارند.

وی همچنین از مخاطبان خود بابت گمراه کردن آنها عذرخواهی کرد، هرچند تأکید کرد که این کار عمدی نبوده است.