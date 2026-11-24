«باب وودوارد» روزنامه‌ نگار مشهور آمریکایی در اظهاراتی با انتقاد از جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، تاکید کرد که بهره‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از قدرت خود برای به راه انداختن تجاوزی بی‌دلیل، یک اشتباه بزرگ بود.

جوان آنلاین: وودوارد در جریان یک مصاحبه اظهار کرد: جنگ علیه ایران بدون هیچ‌گونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی تهران و بدون دلیل به وقوع پیوست و در واقع آغاز این جنگ، یک اشتباه بزرگ بود.

وی همچنین با بیان اینکه ترامپ بسیار بدتر از ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا است، گفت: در حلقه نزدیکان نیکسون، کسانی بودند که برای متوقف کردن یا پیشگیری از جنگ‌ها تلاش می‌کردند اما در حلقه نزدیکان ترامپ، کسانی حضور دارند که فقط بر طبل جنگ می‌کوبند.

وودوارد در ادامه با بیان اینکه ترامپ در دوران ریاست جمهوری‌ خود میلیاردها دلار به دست آورده است، خاطرنشان کرد: در گذشته، اگر یک رئیس‌جمهور سوار بر هواپیمای شخصی شخص دیگری می‌شد، یک رسوایی بود اما اکنون، ترامپ مستقیما یک هواپیمای اختصاصی رایگان دریافت کرده است.

این روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی تصریح کرد: به گمانم آنچه از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در یادها باقی خواهد ماند، جنگ با ایران است و او با شعله‌ور کردن این جنگ، مسیری نادرست را در پیش گرفته است.

به گزارش ایرنا، «کریس ون هولن» سناتور دموکرات آمریکایی نیز پیش‌تر در پیامی با بیان اینکه جنگ غیرقانونی در ایران یک اشتباه بزرگ بود، تاکید کرده بود: ما اکنون در وضعیت بدتری نسبت به قبل از شروع آن قرار داریم.

ون هولن در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: هیچ راه خوبی برای خروج از یک جنگ بد وجود ندارد.

وی افزود: ما باید حرف‌های کسانی را که از آن جنگ حمایت کردند و می‌خواهند ما را دوباره به آن بکشانند، رد کنیم.

این سناتور دموکرات در پایان خطاب به مقام‌ها و سیاستمداران جنگ‌طلب آمریکایی تصریح کرد: وقتی در چاله هستید، از کندن دست بردارید.