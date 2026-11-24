دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با وجود تدوین قوانین جوانی جمعیت، اجرای حمایت‌ها از مادران شاغل با مشکلات جدی روبه‌روست و مسکن و حمایت از مادران باید در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد.

جوان آنلاین: عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت که صبح امروز سه شنبه ۳ آذر برگزار شد ، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده، اظهار کرد: در این مراسم بیش از هر چیز برای قدردانی از تلاش‌های خانم دکتر وحیددستجردی و معاونان ایشان حضور پیدا کردم که با تلاش‌های خود جان تازه‌ای به طرح‌ها، سیاست‌ها و برخی مصوبات اجرایی بخشیده‌اند. بسیاری از این اقدامات بدون امید، تلاش و همراهی مادران به ثمر نمی‌رسید.

وی با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه مادران شهید جنگ تحمیلی و مادرانی که در مناطق دیگر به شهادت رسیدند، افزود: دولت و دستگاه‌های مسئول نیز در این مسیر همکاری و تلاش کرده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش این شورا در راهبری موضوع جمعیت گفت: بخشی از مسئولیت شورا در این حوزه، راهبری، هماهنگی، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی برای تحقق سیاست‌های جمعیتی است و این موضوع در تعامل با مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

خسروپناه با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور، نسبت به نامطلوب بودن روند رشد جمعیت و افزایش سالمندی هشدار داد و گفت: با وجود تدوین سند، تصویب قانون و تشکیل ستاد راهبری، همچنان با چالش‌های متعددی در حوزه جمعیت مواجه هستیم.

وی گرانی مسکن و دشواری تأمین سرپناه برای جوانان را از مهم‌ترین موانع اقتصادی فرزندآوری دانست و افزود: بیکاری و اشتغال ناپایدار جوانان نیز از دیگر عواملی است که بر تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر می‌گذارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌های فرهنگی این حوزه اظهار کرد: تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندآوری و همچنین تغییر سبک زندگی و گسترش برخی گرایش‌های فردگرایانه از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خسروپناه با اشاره به برخی پژوهش‌ها درباره ارتباط فرزندآوری و پایداری زندگی مشترک گفت: بر اساس تحقیقی که اخیراً انجام شده، پایین‌ترین آمار طلاق مربوط به زوج‌هایی است که در سال‌های نخست زندگی مشترک صاحب فرزند می‌شوند و هرچه فاصله فرزندآوری بیشتر شود، آمار طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی تعدد دستگاه‌های مسئول و ضعف هماهنگی میان آنها را از دیگر چالش‌های حکمرانی جمعیت دانست و تصریح کرد: با وجود تشکیل ستاد ملی جمعیت، همچنان در هماهنگی میان دستگاه‌هایی که باید به‌صورت متمرکز و منسجم در این حوزه فعالیت کنند، ضعف‌هایی وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دشواری جمع میان اشتغال و فرزندآوری برای زنان گفت: مسئله اشتغال و فرزندپروری برای زنان از چالش‌های مهم حوزه خانواده است. زنان علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی، تمایل دارند در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور و اثرگذاری داشته باشند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که بتوانند میان این مسئولیت‌ها تعادل برقرار کنند. تربیت فرزند نیز اهمیتی کمتر از سایر فعالیت‌های اجتماعی ندارد.

خسروپناه با تأکید بر نقش مادران در تربیت فرزندان خاطرنشان کرد: نخستین معلمی که بر شخصیت امام شهید تأثیر گذاشت، مادر ایشان بود. مادر با خواندن اشعار حافظ، فرزند خود را با شعر و ادبیات مأنوس کرد. انس با قرآن، معارف و عرفان نیز از همان دوران شکل می‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش مادر در تربیت نسل آینده است.

وی کمبود مهدکودک‌های باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را از دیگر مشکلات خانواده‌ها برشمرد و گفت: سند، قانون و ستاد در حوزه جمعیت داریم و گفتمان‌سازی نیز انجام شده است؛ البته نمی‌توان اقدامات صورت‌گرفته را بی‌اثر دانست، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به راهکارهای فرهنگی، حقوقی و حمایتی در حوزه جمعیت اظهار کرد: بخشی از راهکارهای فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی بررسی شده و راهکارهای حقوقی و حمایتی نیز به تصویب رسیده است که حمایت از امنیت شغلی مادران از جمله آنهاست.

خسروپناه با تشریح ارکان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و اجرا چهار رکن اصلی این فرایند هستند که هرکدام باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با انتقاد از اجرا نشدن برخی حمایت‌های قانونی از مادران شاغل تصریح کرد: گاهی مادری باردار می‌شود و فرزند خود را به دنیا می‌آورد، اما در عمل از حقوق قانونی خود در زمینه مرخصی زایمان و حمایت‌های شغلی برخوردار نمی‌شود. سؤال این است که چه نهادی باید با چنین مواردی برخورد کند؟ من معتقدم قانون در برخی موارد به‌درستی اجرا نمی‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت حل مسئله مسکن خانواده‌ها افزود: خانواده‌هایی که با فرزندآوری با مشکلات بیشتری در تأمین مسکن مواجه می‌شوند، باید مورد حمایت قرار گیرند. آیا وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند برای ۵۰۰ هزار نفری که فرزندآوری داشته‌اند، زمینه تأمین مسکن یا اجاره مسکن با شرایط مناسب را فراهم کند؟ این اقدام نباید کار دشواری باشد.

خسروپناه ادامه داد: اگر مسئله مسکن حل شود و حمایت‌های لازم از زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند صورت گیرد، بخشی از موانع فرزندآوری برطرف خواهد شد. حمایت از مرخصی زایمان و امنیت شغلی مادران نیز باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه جمعیت گفت: در کشور رشته جامعه‌شناسی جمعیت و دانشگاه‌های متعددی داریم که در این زمینه فعالیت می‌کنند. پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌های خوبی نیز انجام شده است، اما باید نتایج این تحقیقات در حل مسائل کلیدی مانند مسکن، درمان مادران و فرزندان و حمایت‌های مالی و اجتماعی از خانواده‌ها به کار گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اجرای طرح کارت امید مادر، این اقدام را گامی در مسیر حمایت از خانواده‌ها دانست و بر ضرورت تکمیل و تقویت برنامه‌های حمایتی تأکید کرد.

خسروپناه همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از زنان شاغل و مادران دانشگاهی گفت: باید امتیازات و حمایت‌های شغلی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مسئولیت‌های خانوادگی و فرزندپروری زنان نیز مورد توجه قرار گیرد. در آیین‌نامه‌های مربوط به ارتقای اعضای هیئت علمی، امتیازاتی برای فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی در نظر گرفته شده است، اما باید مسئولیت‌های یک عضو هیئت علمی زن در تربیت فرزند و اداره خانواده نیز در این ارزیابی‌ها دیده شود.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در مقررات دانشگاهی برای توجه بیشتر به مسائل خانواده انجام شده است، افزود: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری‌هایی برای تکمیل این موارد انجام داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول در حوزه جمعیت گفت: پیشنهاد می‌کنم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و با محوریت دبیرخانه شورا، ستادهای مرتبط را گرد هم آوریم تا درباره عوامل اثرگذار بر تحولات جمعیتی تصمیم‌گیری شود.

خسروپناه خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و وزیر بهداشت باید در این مسیر پای کار باشند تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها بتوانیم سیاست‌های جمعیتی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب را عملیاتی کنیم.