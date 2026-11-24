رئیس سازمان ثبت احوال، در ارتباط با وضعیت صدور کارت‌های هوشمند ملی و خدمات الکترونیک هویتی، توضیحاتی داد.

جوان آنلاین: محمد جمالو، در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، با عذرخواهی از مردم بابت تأخیرهای به وجود آمده در صدور کارت‌های هوشمند ملی، گفت: پیش از هر چیز، به سهم خود از مردم شریف ایران به دلیل تأخیرهای پیش‌آمده عذرخواهی می‌کنم. البته تمامی مدیران پیش از من تلاش‌های فراوانی برای تسهیل این فرایند و دستیابی به نتیجه انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امروز سی‌وسومین روز از آغاز مسئولیت وی در سازمان ثبت احوال است، تصریح کرد: در تاریخ ۶ دی‌ماه سال گذشته، سازمان ثبت احوال تعهد تحویل حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت ملی به متقاضیان را داشت. با تلاش‌های صورت‌گرفته، آمار افرادی که پیش از سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده بودند اکنون به کمتر از ۴ میلیون نفر کاهش یافته و در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از هم‌وطنان ثبت‌نام کرده و دارای رسید هستند.

جمالو تأکید کرد: برنامه‌ریزی سازمان به این سمت است که حداکثر تا پایان زمستان سال جاری، تمامی این بدهی و تعهدات معوق به شهروندان به طور کامل تسویه شود تا شرمندگی ما در قبال مردم شریف مرتفع شود.

وی با ارائه راهکاری برای شهروندانی که هنوز کارت فیزیکی خود را دریافت نکرده‌اند، گفت: هم‌وطنانی که کارت ملی فیزیکی به همراه ندارند یا کارت آن‌ها هنوز صادر نشده است، می‌توانند از طریق سامانه ثبت احوال موسوم به سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای من) و بخش کیف هویت من، نسخه دیجیتال مدارک هویتی خود را دریافت کنند.

جمالو با تشریح کارکرد این ابزار افزود: در سامانه سهیم گستره وسیعی از خدمات، از بدو تولد تا انحصار وراثت، ارائه می‌شود. در گام نخست، بخش کیف هویت من به‌عنوان یک کیف پول هویتی طراحی شده است تا شهروندان بتوانند اسناد هویتی خود را همیشه بر روی تلفن همراه داشته باشند. این مدرک صرفاً یک تصویر یا کپی ساده نیست، بلکه سندی با امضای الکترونیک معتبر و ساین‌شده است که در دسترس دستگاه‌های اجرایی نیز قرار دارد. کارشناسان در نظام بانکی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های آموزشی دقیقاً همین سند را مشاهده می‌کنند و این مدرک کاملاً قابلیت استناد قانونی دارد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: افرادی که رسید درخواست کارت ملی در دست دارند، با ثبت و فعال‌سازی این مدرک در کیف هویت من، دیگر نیازی به حمل رسید کاغذی نخواهند داشت؛ چراکه دستگاه‌های اجرایی تنها به کد رهگیری مندرج در آن رسید نیاز دارند و نمایش این سند دیجیتال همراه با شناسنامه، فرایند احراز هویت و دریافت خدمات را به طور کامل تکمیل می‌کند.

جمالو در پاسخ به گلایه درباره سلیقه‌ای عمل کردن برخی شعب بانک‌ها و دستگاه‌های اداری در پذیرش مدارک، از آغاز یک دگرگونی ساختاری خبر داد و گفت: ما در آستانه یک تحول بزرگ در این حوزه هستیم. در حال حاضر تمامی اسناد در کیف هویت هر ایرانی به صورت امضای الکترونیک و معتبر وجود دارد. در همین زمینه جلسات متعدد و فشرده‌ای با نهادهای بالادستی و تصمیم‌گیر برگزار شده و شخصاً رایزنی‌های لازم را انجام داده‌ام. به زودی بخشنامه و ابلاغیه‌ای الزام‌آور برای تمامی دستگاه‌ها صادر خواهد شد تا ملزم به پذیرش این مدارک شوند.

وی ادامه داد: هرچند در ابتدای اجرای هر طرح نو ممکن است با برخی خطاهای مقطعی یا کج‌سلیقگی‌ها روبه‌رو شویم، اما رویکرد ما این است که اگر شهروندی مدرک هویتی فیزیکی همراه نداشت، از آنجا که تصویر چهره، اثر انگشت و مشخصات سجلی او در پایگاه داده متقن ثبت احوال موجود است و کیف هویت دیجیتال را در تلفن همراه دارد، بتواند به سهولت خدمت دریافت کند. این موضوع پس از ابلاغ رسمی، با نظارت میدانی و بررسی گزارش‌های مردمی پیگیری خواهد شد و انتظار داریم در سال آینده شاهد جهش و تحولی بنیادین در حوزه احراز هویت در کشور باشیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به زیرساخت‌های فناورانه موجود گفت: معماری موردنیاز برای احراز هویت هوشمند و دیجیتال به طور کامل پیاده‌سازی شده است. هم‌اکنون اتصال ثبت احوال از طریق درگاه خدمات دولت (GSBI) با تمامی دستگاه‌ها برقرار است و هیچ مانع فنی در این مسیر وجود ندارد. بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، مایل و پیشگام هستند تا فرایند ارائه خدمات به مشتریان را بدون نیاز به ارائه فیزیکی اسناد هویتی آغاز کنند. این سازوکار به زودی به‌طور فراگیر و سراسری به جامعه ارائه خواهد شد.

جمالو در واکنش به مباحث مطرح‌شده پیرامون امنیت اطلاعات سجلی و شائبه همکاری با شرکت‌های واسط برای برون‌سپاری خدمات تصریح کرد: سازمان ثبت احوال یک نهاد حاکمیتی کهن و ریشه‌دار است که از ۳ دی‌ماه ۱۲۹۷، یعنی بیش از ۱۰۷ سال، در حال ارائه خدمت به مردم ایران است. در طول بیش از یک قرن فعالیت، ساختارها و لایه‌های حفاظتی این سازمان به درستی بنا نهاده شده و هیچ داده‌ای از مجموعه ثبت احوال کشور خارج نمی‌شود.

وی در توضیح منشأ برخی نگرانی‌ها افزود: با گسترش خدمات الکترونیک در سال‌های اخیر، برخی نهادها پایگاه‌های داده‌ای موازی را از طریق فرم‌های خوداظهاری خود مردم در سامانه‌های مختلف ایجاد کرده‌اند، اما نشت اطلاعات از مبدأ بانک‌های ثبت احوال غیرممکن است. اگرچه در ادبیات فناوری امنیت مقوله‌ای نسبی به شمار می‌رود، اما فرایندها و زیرساخت‌های لایه‌بندی‌شده و استانداردی در سازمان مستقر است و اجازه چنین رویدادی را نمی‌دهد. با این حال، به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم در ثبت و ارائه اطلاعات هویتی خود در سایت‌ها و درگاه‌های متفرقه دقت لازم را به خرج دهند.

جمالو گفت: تمام تلاش ما بر این است که ظرف دو ماه آینده و تا پایان فصل زمستان، تمامی درخواست‌های معوق کارت ملی به متقاضیان تحویل داده شود تا بدهی سازمان به هم‌وطنان خاتمه یابد. همچنین از بهار سال ۱۴۰۶، توزیع نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی در کشور آغاز خواهد شد.

وی در پایان از تقویت سامانه‌های ارتباط با شهروندان خبر داد و گفت: هم‌وطنان گرامی برای طرح هرگونه پرسش یا پیگیری می‌توانند با سامانه تلفنی ۱۵۱۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. همکاران متعهد ما همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب پاسخگوی شهروندان هستند و در ساعات غیراداری نیز این تماس‌ها به صورت شیفتی و نوبتی بر روی تلفن همراه کارشناسان منتقل می‌شود تا هیچ پرسشی بی‌پاسخ نماند.