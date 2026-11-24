جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی مدرسه شجره طیبه میناب، امروز سه‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه بین الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده آغاز شد.

جوان آنلاین: جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی مدرسه میناب، امروز سه‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه بین الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور سید علی کاظمی، سخنگو و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلای بین‌المللی، اصحاب رسانه وخانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان آغاز شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به دبستان شجره طیبه میناب، امروز ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور وکلا، شاهدان، گواهان و خانواده‌های دانش‌آموزان شهید برگزار شده و ابعاد مختلف این حمله، مستندات و شواهد مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان تهران در این جلسه دادگاه حضور دارند.