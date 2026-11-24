یک قاضی آمریکایی ترامپ را متهم کرد که با راه‌انداختن جنگ علیه ایران به نفع نتانیاهو، به رأی‌دهندگانش خیانت کرده است.

جوان آنلاین: اندرو ناپولیتانو، قاضی پیشین آمریکایی و مجری برنامه «جاستینگ فریدم»، ترامپ تروریست را به فریب رأی‌دهندگانش متهم کرد و گفت رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف وعده خود برای پرهیز از جنگ‌های جدید، جنگی را به نفع بنیامین نتانیاهو به راه انداخت.

ناپولیتانو با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت پیامدهای اقتصادی جنگ، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و هزینه مسکن، فشار سنگینی بر مردم آمریکا وارد کرده است.

به گفته او، ترامپ به‌جای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، کسانی را که برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، به تمسخر گرفته است.

این قاضی پیشین آمریکایی همچنین گفت نیروهای این کشور همچنان در خاورمیانه حضور دارند و ترامپ ازسرگیری جنگ را تهدید می‌کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در واکنش به شکست سنگین حزب متبوعش در انتخابات میان‌دوره‌ای، با توسل به ادعاهای دروغین، تلاش کرد بحران‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای را به دموکرات‌ها نسبت دهد.

ترامپ با ادعای اینکه پیروزی دموکرات‌ها عامل سقوط بازار سهام و تشدید حملات ایران بوده، کوشید افتضاح سیاسی جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا را توجیه کند.

وی همچنین مدعی شد: بهای سوخت همچنان به کاهش سریع ادامه خواهد داد.

رئیس جنایتکار آمریکا ادعا کرد که بهای سوخت به چگونگی حل‌وفصل امور و توافق ما با ایران بستگی دارد.

در همین حال برآورد تازه پنتاگون از هزینه جنگ با ایران، ۴۸.۳ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی که فقط هزینه‌های مستقیم نظامی را در بر می‌گیرد و خسارت به پایگاه‌های آمریکا، هزینه درمان نظامیان مجروح و پیامدهای اقتصادی جنگ را شامل نمی‌شود.

در همین حال، یک مرکز پژوهشی دانشگاه براون برآورد کرده است که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز جنگ، تاکنون ۱۶۲.۲ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است.

در کنار هزینه‌های مستقیم نظامی، افزایش قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ برای شهروندان آمریکایی بوده است.

آزمایشگاه راهکارهای اقلیمی دانشگاه براون برآورد کرده است که مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ تاکنون ۱۶۲.۲ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل پرداخته‌اند. از این مبلغ، نزدیک به ۸۹ میلیارد دلار به بنزین و بیش از ۷۳ میلیارد دلار به گازوئیل مربوط می‌شود. این هزینه اضافی به‌طور متوسط برای هر خانوار آمریکایی حدود هزار و ۲۳۸ دلار بوده است.

افزایش هزینه سوخت همچنین به بالا رفتن قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها دامن زده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی بر خانوارهایی را تشدید می‌کند که پیش از این نیز با هزینه‌های بالای مسکن و خدمات درمانی روبه‌رو بوده‌اند.

در شرایطی که مصرف‌کنندگان هزینه بیشتری برای سوخت می‌پردازند، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز نیز سودهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند. گزارش کامن دریمز یادآور شده است که سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها، از جمله دونالد ترامپ، از افزایش سود آن‌ها منتفع می‌شوند.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا به شکستی فراگیر برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. دموکرات‌ها نه‌تنها در رقابت‌های ملی، بلکه در ایالت‌هایی که سال‌ها پایگاه مطمئن جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز پیشروی کردند. شکست نامزدهای مورد حمایت ترامپ، از دست رفتن کرسی‌های مهم و ناکامی در حفظ نفوذ در میان رأی‌دهندگان روستایی و لاتین‌تبار نشان می‌دهد که موج انتخاباتی این دوره فراتر از یک جابه‌جایی معمول در کنگره بوده و به رد آشکار عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تبدیل شده است.