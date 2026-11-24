جوان آنلاین: شهیده «فرشته افشردی» خبرنگار شهید خبرگزاری دفاع مقدس در آیین اختتامیه سومین دوره جام رسانه امید که شامگاه روز گذشته (دوشنبه) با حضور «محمد‌باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در برج میلاد برگزار شد، به‌عنوان شهید شاخص سال بسیج رسانه معرفی شد.

فرشته

به گزارش دفاع پرس، شهیده فرشته افشردی (باقری)، متولد ۱۶ آذر ۱۳۷۶ و دانش‌آموخته رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی بود. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان خبرنگار در خبرگزاری دفاع مقدس آغاز کرد و در حوزه فرهنگ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فعالیت داشت. فرشته باقری دختر سپهبد شهید محمد باقری و برادرزاده سردار شهید حسن باقری بود.

فرشته افشردی در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در جریان حمله رژیم صهیونیستی به محل سکونت خانواده‌اش، به همراه پدر و مادرش به شهادت رسید. او در زمان شهادت خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس بود و نامش در شمار شهدای رسانه‌ای جنگ ۱۲روزه ثبت شد.