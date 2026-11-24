وزیر خارجه قطر طی دیدار با همتای آمریکایی در واشنگتن، درباره کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا رایزنی کرد.

جوان آنلاین: «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر که به واشنگتن سفر کرده، شامگاه دوشنبه با «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خود دیدار کرد.

بن‌عبدالرحمن که برای آغاز هشتمین گفتگوی راهبردی آمریکا-قطر به این کشور رفته، راه‌های تقویت همکاری و مشارکت راهبردی بین دو طرف در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فرهنگی را بررسی کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای درباره این دیدار گفت: «دو طرف، بر قدرت مشارکت آمریکا و قطر تأکید کرده و درمورد پیشبرد همکاری حول اولویت‌های مشترک اقتصادی و امنیتی رایزنی داشتند».

در این بیانیه آمده است: «روبیو از تلاش‌های میانجیگری جهانی قطر قدردانی و بر اهمیت هماهنگی نزدیک مداوم برای جلوگیری از تهدیدات و ارتقای ثبات و امنیت در سراسر خاورمیانه تأکید کرد».

خبرگزاری دولتی قطر نیز گزارش داد که در این جلسه به آخرین تحولات منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک با هدف کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات در منطقه پرداخته شد.