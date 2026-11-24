صنعت خودروی چین با تکیه بر توسعه خودروهای برقی، کاهش هزینه تولید و گسترش زنجیره تأمین داخلی، در حال تغییر معادلات بازار جهانی خودرو است.

جوان آنلاین: صنعت خودروی چین با تکیه بر توسعه خودروهای برقی، کاهش هزینه تولید و گسترش زنجیره تأمین داخلی، در حال تغییر معادلات بازار جهانی خودرو است؛ روندی که علاوه بر افزایش قدرت خودروسازان چینی در بازارهای بین‌المللی، جایگاه برندهای باسابقه اروپایی، آمریکایی و ژاپنی را نیز تحت فشار قرار داده است.

فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت که خودروسازان چینی با سرمایه‌گذاری زودهنگام در فناوری خودروهای برقی، توسعه زنجیره تأمین باتری و قطعات و استفاده از رقابت شدید در بازار داخلی، توانسته‌اند خودروهایی با قیمت رقابتی و در مقیاس گسترده تولید کنند.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر شرایط بازار خودرو چین، کاهش سهم برندهای خارجی در این کشور است. سهم خودروسازان خارجی از بازار چین که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۴ درصد بود، اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی چین توانسته‌اند بخش قابل توجهی از بازاری را که پیش‌تر در اختیار برندهای بین‌المللی بود، تصاحب کنند.

در این میان، خودروهای انرژی نو شامل خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی شارژی نقش مهمی در تغییر ساختار بازار داشته‌اند. این خودروها اکنون نزدیک به ۷۰ درصد فروش خودروهای جدید در چین را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که نشان‌دهنده سرعت بالای حرکت بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان به سمت فناوری‌های جدید است.

افت فروش خودروسازان مطرح خارجی در چین

گسترش حضور برندهای داخلی چین فشار قابل توجهی بر خودروسازان بین‌المللی وارد کرده است. بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، فروش شرکت بی‌ام‌و در بازار چین طی پنج سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد حتی خودروسازان لوکس و باسابقه نیز از تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و افزایش رقابت با تولیدکنندگان چینی در امان نمانده‌اند.

خودروسازان خارجی برای حفظ جایگاه خود در این بازار ناچار شده‌اند سیاست‌های تولید و عرضه محصولاتشان را تغییر دهند. کاهش قیمت، عرضه مدل‌های متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان چینی و همکاری با شرکت‌های فناوری داخلی از جمله اقداماتی است که برای بازگشت به رقابت در دستور کار قرار گرفته است.

در واقع، رقابت در بازار خودروی چین دیگر صرفا بر سر کیفیت ساخت، اعتبار برند یا قدرت موتور نیست؛ بلکه فناوری باتری، نرم‌افزار خودرو، امکانات هوشمند، سرعت توسعه محصول و قیمت نهایی به عوامل تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند.

گسترش صادرات چین و نگرانی خودروسازان جهانی

افزایش توان تولید خودروسازان چینی در شرایطی اتفاق افتاده که ظرفیت تولید داخلی این صنعت از میزان تقاضای بازار فراتر رفته است. رقابت شدید قیمتی و ضعف نسبی تقاضای داخلی، شرکت‌های چینی را به سمت گسترش فعالیت در بازارهای خارجی سوق داده است.

این روند می‌تواند فشار رقابتی بر خودروسازان اروپایی و سایر تولیدکنندگان بین‌المللی را افزایش دهد. شرکت‌های چینی با تکیه بر هزینه تولید پایین‌تر، دسترسی گسترده به مواد اولیه و زنجیره تأمین باتری، تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار خودروهای برقی جهان را به دست آورند.

در مقابل، برخی دولت‌های غربی برای حمایت از صنایع خودرویی داخلی به دنبال اعمال تعرفه و تدوین مقررات مربوط به سهم تولید داخلی هستند. این سیاست‌ها با هدف جلوگیری از تضعیف تولیدکنندگان داخلی و حفظ اشتغال در صنعت خودرو دنبال می‌شود؛ هرچند ممکن است روند توسعه خودروهای برقی ارزان‌قیمت را نیز با محدودیت مواجه کند.

رقابت آینده بر سر خودروهای هوشمند

یکی دیگر از محورهای مهم رقابت صنعت خودرو، توسعه فناوری‌های هوشمند و سیستم‌های کمک‌راننده است. شرکت‌های چینی در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند علاوه بر مزیت قیمتی، از نظر فناوری نیز جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کنند.

در چنین شرایطی، خودروسازان سنتی برای حفظ سهم بازار خود با چالش دوگانه‌ای مواجه هستند؛ از یک سو باید هزینه تولید را کاهش دهند و خودروهای برقی رقابتی‌تری عرضه کنند و از سوی دیگر، ناچارند سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار و فناوری‌های هوشمند را افزایش دهند.

بر این اساس تحولات صنعت خودروی چین نشان می‌دهد رقابت جهانی این صنعت وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن مزیت تولید انبوه، فناوری باتری، قیمت رقابتی و توسعه سریع محصولات می‌تواند جایگاه شرکت‌های قدیمی را تغییر دهد. اگر خودروسازان سنتی نتوانند خود را با این تحولات هماهنگ کنند، احتمال کاهش بیشتر سهم آنها در بازارهای جهانی وجود خواهد داشت.



منبع: مهر