جوان آنلاین: امیر یارون رئیس بانک (مرکزی) اسرائیل در گفتگو با پایگاه خبری آیس اعلام کرد که تصمیم گیری‌های مالی در اسرائیل نشات گرفته از شرایط نامطمئن حاکم بر آن است.

این مقام صهیونیست گفت: کسی از پرداخت مالیات خوشحال نمی‌شود ولی ما مجبور به برداشتن این گام هستیم.

او اعتراف کرد که میزان افزایش مالیات ارتباط مستقیمی با جنگ‌های اسرائیل دارد و هرچه بودجه مورد نیاز نظامی اسرائیل افزایش پیدا کند، اسرائیلی‌ها باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند، چون یکی از مهمترین درآمدها از این طریق تامین می‌شود.

این مقام صهیونیست به پایگاه خبری وای نت وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت هم گفت: اگر بخواهیم شرایط را در اسرائیل بهبود ببخشیم مجبور هستیم مالیات‌ها را افزایش دهیم.

وقتی از یارون پرسیده شد که آیا از طرح افزایش مالیات‌ها که وزارت دارایی در حال حاضر در حال تدوین آن است، حمایت می‌کند، گفت: «بخشی از تیم من به‌طور مستقیم با تیمی که در وزارت دارایی روی این موضوع کار می‌کند، در ارتباط است.

میزان تغییر در مالیات‌ها و افزایش آنها با هدف بالا بردن درآمدهای دولت، تا حد زیادی به بودجه نظامی بستگی خواهد داشت که اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچه در افزایش تعداد جمعیت شاغل در بازار کار موفق‌تر باشیم، مالیات‌ها میان قشر گسترده‌تری از جمعیت توزیع خواهد شد. در هر صورت، باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهیم.

ما با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصدی وارد دوران همه‌گیری کرونا و جنگ شدیم و اکنون این نسبت حدود ۷۰ درصد است. بازگشت به روند نزولی اهمیت دارد. برای سرمایه‌گذاری در اهدافی مانند آموزش، با توجه به اینکه اخیراً شاهد وضعیت این حوزه بوده‌ایم، اگر بخواهیم شرایط را بهبود ببخشیم، افزایش مالیات‌ها ضروری خواهد بود».